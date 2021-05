AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm điện thoại

Ngày 4/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Lý (SN 1973, quê Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại bãi biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Lý đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Oppo A53 của một du khách quê Đồng Nai và bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cơ quan công an. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 4/5, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Dương Quốc Thảo (SN 1992, trú tại ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Thảo gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 25/1/2021, Công an huyện Châu Đức phải ra quyết định truy nã. Thảo bị lực lượng Công an TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức bắt khi đang lưu trú trên địa bàn. (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 4/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72K9 - 6760 do bà N.T.T. (SN 1959, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên đường Đá Bạc - Bông Trang. Khi đến đoạn thuộc ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72G1 - 729.55 do Nguyễn Thị N.Y. (SN 2007, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà T. tử vong. (Lê Nguyễn)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 4/5, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Toàn (SN 2002, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại KP Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/5, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Lê Văn Tý (SN 1991, quê tỉnh Đồng Tháp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Tý đang tàng trữ 22 gói nilon được hàn kín hai đầu bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Phước An)