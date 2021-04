Quyết liệt chống buôn lậu xăng dầu trên biển

Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu xăng, dầu (BLXD) trên biển diễn biến phức tạp. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đang ráo riết thực hiện nhiều biện pháp siết chặt, quản lý nhằm ngăn chặn.

Lực lượng BĐBP phát hiện tàu cá BT 99889 TS vận chuyển 180.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc vào hồi tháng 3/2021.

BIẾN TÀU CÁ THÀNH TÀU CHỞ DẦU

BR-VT là cửa ngõ đường thủy của vùng Đông Nam Bộ. Đặc biệt, khu vực biển có lưu lượng tàu, thuyền qua lại rất lớn, là nơi lý tưởng để các đối tượng buôn lậu lợi dụng sang mạn, mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép. Trong thời gian qua, lực lượng BĐBP, Cảnh sát biển (CSB) đã tăng cường nắm tình hình, tuần tra, chốt chặn, mật phục, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện hoạt động trên các tuyến sông, biển. Qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm.

Điển hình như ngày 8/3 vừa qua, trong khi tuần tra trên vùng biển huyện Côn Đảo, lực lượng BĐBP tỉnh phát hiện tàu cá BT 99889 TS do ông Nguyễn Văn Trí (trú tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu tàu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, tàu BT 99889 TS đang vận chuyển khoảng 180 ngàn lít dầu D.O. Thuyền trưởng Trí không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên. Đồng thời cho biết số dầu trên được Trí mua với giá thấp của các tàu dầu trên vùng biển giáp ranh mang về để sử dụng và bán lại cho các phương tiện khác nhằm kiếm lời.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2021, trên vùng biển phía Đông Nam huyện Côn Đảo, Biên đội VI/20, Hải đoàn 18, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và bắt giữ tàu TG 91373 TS do ông Nguyễn Văn Êm (SN 1981, trú tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển hơn 80 ngàn lít dầu D.O chưa rõ chất lượng, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên.

Tương tự, trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 cũng đã phát hiện nhiều vụ tàu cá vận chuyển trái phép số lượng dầu D.O lớn. Đáng chú ý, không chỉ có tàu cá của ngư dân các tỉnh ven biển Việt Nam mà nhiều tàu quốc tịch nước ngoài, thậm chí cả tàu quốc tịch Mông Cổ cũng tham gia vận chuyển, BLXD trái phép. Đơn cử, mới đây, tàu SIAM VARICH do ông Phirom Sukpheng (quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng đang vận chuyển trái phép khoảng 1,7 triệu lít dầu D.O đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

ĐẨY MẠNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Theo BĐBP tỉnh, phương thức, thủ đoạn chủ yếu mà một số đối tượng sử dụng là móc nối với các chủ ghe trong đất liền để giao dịch, thương lượng giá cả rồi thông báo lịch cấp dầu và tọa độ để thực hiện việc sang cấp dầu trên biển. Sau đó, những người này thường xuyên thay đổi tên, số hiệu tàu, sử dụng biển số giả để hoạt động khiến công tác đấu tranh, xử lý gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, thời gian gần đây có hiện tượng các tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có chức năng cung cấp nước ngọt, đá, thực phẩm… cũng lợi dụng để buôn bán xăng dầu trên biển. Tuy nhiên, công tác truy bắt các đối tượng BLXD trên biển gặp nhiều khó khăn vì những người này thường chống đối quyết liệt, thậm chí sẵn sàng đâm va tàu của lực lượng kiểm tra.

Từ năm 2020 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ gần 3 triệu lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc do các phương tiện vận chuyển trái phép trên biển. Hầu hết các vụ BLXD bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ là do ngư dân hành nghề đánh cá trên biển biến các tàu, hầm chứa cá, nước đá… thành khoang chứa xăng dầu. Xăng dầu nhập lậu chủ yếu được mua lại từ các tàu trên các vùng biển giáp ranh và vận chuyển về đất liền để bán.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tiện, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, hiện nay vùng biển từ phao số “0”, khu vực cảng biển, cửa khẩu quốc tế… là những điểm “nóng” thường xảy ra các vụ BLXD. Do đó, thời gian tới BĐBP tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở các vùng biển trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phối hợp có hiệu quả với lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển.

Thượng tá Trần Văn Khoái, Trưởng Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3, cho biết, do giá xăng, dầu mua bán trái phép trên biển ước tính chỉ bằng 2/3 giá bán lẻ xăng, dầu trên đất liền nên các tàu cá thường chọn mua dầu D.O ngay ngoài biển để tiết kiệm chi phí và thời gian vào đất liền. Vì vậy, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho ngư dân hiểu rõ hành vi mua bán xăng dầu trên biển là trái quy định pháp luật, từ đó nói “không” với hoạt động mua bán, vận chuyển xăng, dầu trái phép trên biển. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng liên quan cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, trong đó tập trung kiểm tra vùng biển từ phao số “0”, khu vực cảng biển, cửa khẩu quốc tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin giữa CSB, BĐBP, hải quan nhằm nắm bắt tình hình buôn lậu trên biển để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: MINH NHÂN