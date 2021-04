AN NINH - TRẬT TỰ

Va chạm xe tải, 1 học sinh tử vong

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 8/4, xe máy biển số 72E1-70370 do bà Lý Thị H. điều khiển, phía sau chở con gái 7 tuổi đi học lưu thông trên đường Phước Tân-Châu Pha, hướng từ Châu Pha về vòng xoay Lê Trọng Tấn và tuyến tránh quốc lộ 56.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phước Tân 4 (xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa), xe máy va chạm với xe tải biển số 51C-67611 đang lưu thông cùng chiều. Sau khi va chạm, con gái bà H. té xuống đường và bị xe tải cán tử vong. Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP. Bà Rịa đến điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Phước An)

Xe tải tông xe khách, 2 người tử vong

Khoảng 3 giờ sáng 8/4, xe ô tô tải biển số 72C-058.73 do anh Nguyễn Bùn Ngoán (1995, quê xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Cỏ May về Ẹo Ông Từ, TP. Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước số 1619 (Võ Nguyên Giáp) thì xảy ra tai nạn với xe ô tô khách biển số 95B-004.37 do anh Nguyễn Thanh Thuận (1974, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển đang dừng sát lề đường. Vụ tai nạn khiến đầu xe tải bẹp dúm, dính vào một bên đuôi xe khách. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP. Vũng Tàu đến điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng có mặt để tách rời xe tải và xe khách.

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi ghế phụ trong cabin xe tải tử vong. Nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. (Văn Anh)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thanh Linh (SN 2000, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Trước đó, vào tháng 3/2020, Linh đã liên hệ với 1 đường dây đưa người trốn đi nước ngoài trái phép để nhờ tổ chức cho Linh và 1 cô gái tên Hiền vượt biên trái phép sang Trung Quốc lấy chồng. Đến ngày 19/4/2020, Linh nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó về sinh sống tại huyện Long Điền. Ngày 14/5/2020, Linh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Trong quá trình điều tra, Linh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tháng 11/2020, Linh bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 8/4, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Đinh Thị Phúc (SN 1976, quê tỉnh Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản và Trần Văn Tý (là con trai của Phúc) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Phúc đi ngang qua công trình đang xây dựng đối diện LK50 (Hàng Điều 3, phường 10, TP. Vũng Tàu) thì thấy ông Trần Trọng Hoàng (SN 1968, quê tỉnh Quảng Trị) đang ngủ, bên cạnh để ĐTDĐ hiệu Samsung A20S. Phúc lén trộm điện thoại thì bị ông Hoàng phát hiện, truy đuổi. Phúc giấu điện thoại trên vào đống gạch gần đó rồi gọi người đến đuổi đánh ông Hoàng. Sau đó, Phúc đưa điện thoại trộm được cho Tý đem cầm cố với giá 1 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/4, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Anh Hoa (SN 1980, quê TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại đường Hoàng Hoa Thám (phường 2, TP. Vũng Tàu), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang Hoa đang tàng trữ hơn 1,1g ma túy tổng hợp. (Phước An)

Truy nã

Ngày 8/4, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định truy nã Phạm Văn Được (SN 1996, Nơi cư trú: Tổ 13, ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) về tội cố ý gây thương tích trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 10/11/2020, tại ấp Phước Tân (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). (Lê Nguyễn)