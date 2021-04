AN NINH - TRẬT TỰ 7/4/2021

Trộm điện thoại

Ngày 7/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Lê Văn Sáu (41 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành trộm cắp tài sản. Trước đó, Lê Văn Sáu đã đột nhập vào một ngôi chùa thuộc xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone 8 Plus của người dân. Sau đó, Sáu tiếp tục đến khu vực xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc tìm sơ hở để trộm cắp tài sản thì bị lực lượng Công an xã Bàu Lâm phát hiện và bắt giữ. (Ngô Huy)

Trộm cây cảnh

Ngày 7/4, Công an TX. Phú Mỹ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Đào Quốc Duy (42 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ) đã đột nhập vào nhà anh Hoàng Minh Thành (52 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ) lấy trộm 2 cây hoa giấy và 1 cây nguyệt quế, sau đó đem đi bán được 1,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an TX Phú Mỹ đã mời Duy về trụ sở để làm việc, tại đây đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. (Huy Na)

Tai nạn giao thông, 2 người tử vong

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km54+900 QL51 đoạn thuộc xã Tân Hòa, TX Phú Mỹ khiến 2 người chết. Xe ô tô BKS: 50LD-14673 do anh Tô Trung Kiên (38 tuổi, trú tại tỉnh Long An) điều khiển lưu thông hướng Bà Rịa đi Đồng Nai, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 62FX-0030 do anh Hồ Văn Đ. (44 tuổi, trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) điều khiển chở theo sau chị Nguyễn Thị Ánh H. (41 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến 2 người đi trên xe mô tô tử vong. (Kim Anh)