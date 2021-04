Nguy cơ cháy nổ tại các điểm thu mua phế liệu

Những điểm thu mua phế liệu luôn có nhiều vật liệu dễ cháy nổ, tuy nhiên việc sắp xếp, quản lý an toàn tại các cơ sở này lại rất lỏng lẻo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07)-Công an tỉnh kiểm tra các thiết bị PCCC tại kho xưởng của Công ty Môi trường Quý Tiến.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm cơ sở, kho, xưởng thu mua, chứa phế liệu. Các xưởng phế liệu lớn tập trung chủ yếu tại TP.Vũng Tàu và TX.Phú Mỹ. Những cơ sở này thu mua phế liệu từ nhiều nguồn, nhiều chủng loại và đa phần là các vật liệu như: giấy, vải vụn, cao su, nhựa... nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Trong khi hầu hết các nhà kho, xưởng quy mô lớn, công tác PCCC được xem trọng thì tại các điểm thu mua phế liệu vừa, nhỏ nằm xen kẽ trong các khu dân cư công tác bảo đảm PCCC còn lơ là. Tại TP.Vũng Tàu hiện có gần 150 cơ sở thu mua phế liệu vừa, nhỏ nằm xen kẽ trong khu dân cư ở những tuyến đường: Nguyễn Hữu Cảnh, 30/4, Bình Giã, Nguyễn An Ninh…

Theo quan sát của chúng tôi, tại các xưởng này, phế liệu chất đống, với đủ chủng loại, từ bìa giấy các tông, nilon, nhựa, vỏ chai, lọ thủy tinh đến nhôm, sắt vụn.... Nơi chứa đồ chật hẹp, trong khi nhiều loại phế liệu có nguy cơ gây cháy, nổ cao như tủ lạnh, tivi, bình gas cũ nằm ngổn ngang chiếm hết cả lối đi. Không gian ngột ngạt, bức bối. Hệ thống đường dây điện cũ kỹ, chằng chịt, rất dễ xảy ra chập cháy. Tất cả tạo nên một cảm giác thiếu an toàn.

Bà Trần Thị Thannh Thảo (hẻm 766, đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) lo lắng nói: “Tôi đã có lần chứng kiến một số điểm sau khi thu mua phế liệu về để lẫn lộn cả loại dễ phát cháy với loại dễ cháy. Thậm chí khi phân loại phế liệu, có loại họ đốt để lấy lõi, rồi rác thải sau đó họ cũng đem đốt mà không phân loại xử lý”.

Tỉnh ngộ sau 1 lần cháy rụi Ngày 15/10/2020, kho chứa vải vụn rộng hơn 1.000m2 của Công ty Môi trường Quý Tiến (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) đã xảy ra cháy, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau vụ cháy, Công ty Quý Tiến đã đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện đại với hệ thống báo cháy tự động. Đồng thời, thành lập đội PCCC cơ sở gồm 23 người, thường xuyên được huấn luyện, thực tập các phương án PCCC tại chỗ. Ông Trần Đình Hoàng Phát, quản lý nhà máy Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến cho biết, DN hiện có kho xưởng rộng 15.000m2 đóng tại Khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên. Với lượng hàng hóa tập kết lớn, nhiều loại rác thải, phế liệu tái chế nên việc PCCC được công ty chú trọng. “Bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị PCCC theo quy định, chúng tôi đã bồi dưỡng kỹ năng PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở. Hằng năm, công ty đều cử CB, nhân viên tham gia các lớp tập huấn PCCC và CNCH do Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh tổ chức để chủ động phòng ngừa, khống chế đám cháy ngay từ khi mới phát sinh tránh để cháy lan, cháy lớn”, ông Phát thông tin thêm.

Theo Đại úy Hoàng Minh Huy, Đội phó Đội PCCC-CNCH, Công an TP.Vũng Tàu, nguy cơ mất an toàn tại các cơ sở phế liệu chính là hệ thống điện câu mắc tùy tiện, không đúng nơi quy định, dây dẫn không được đi trong các ống bảo vệ; hàng hóa sắp xếp ngổn ngang gây cản trở lối thoát nạn; chưa có các giải pháp để chống cháy lan cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, chưa có các phương tiện PCCC. Bên cạnh đó, đa số cơ sở thu mua phế liệu kinh doanh rất tạm bợ, lực lượng PCCC tại chỗ chủ yếu là người trong gia đình, một số chưa được tập huấn về công tác PCCC... Vì vậy khi xảy ra cháy rất khó kiểm soát ngay từ đầu dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Để ngăn chặn tình trạng này, công an địa phương đã tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ các cơ sở phế liệu những biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, qua đó xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm.

Đại úy Phạm Hoàng Hóa, cán bộ Đội Công tác PCCC-Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07)-Công an tỉnh khuyến cáo: “Các cơ sở, DN kinh doanh phế liệu cần đầu tư, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC tại cơ sở để kịp thời ứng phó với sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời, bố trí lực lượng trực ngoài giờ, ban đêm nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng”.

