AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 15/4/2021

Chống người thi hành công vụ

Ngày 15/4, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an TX.Phú Mỹ nhận được tin báo một số đối tượng sử dụng xe mô tô phân khối lớn lạng lách, nẹt bô, bốc đầu, gây rối trật tự công cộng tại KCN B1 - Tiến Hùng, TX. Phú Mỹ, nên đã cử tổ công tác, trong đó có các chiến sĩ Lê Thanh Tài (SN 1993) và Phạm Đức Hùng (SN 1994), thuộc Đội CSGT và Trật tự điều khiển xe mô tô đặc chủng đến hiện trường. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng điều khiển xe bỏ chạy, riêng Nguyễn Chí Thông (SN 2002, quê tỉnh Kiên Giang) bị té ngã. Sau đó, Thông đẩy xe của y về phía xe đặc chủng để cản đường nên xảy ra va chạm, dẫn đến anh Lê Thành Tài bị thương ở tay. Thông đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/4, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Bùi Quang Tân (SN 1985, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp Công an xã Sông Xoài tuần tra kiểm soát tuyến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao phát hiện Tân chạy xe máy (BS: 72E1-76494) có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tân tàng trữ 2 gói nilon chứa ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 15/4, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Tâm (SN 1977), Nguyễn Quang Thành (SN 1991), Trần Đắc Tuyển (SN 1984) và Ngô Sơn Lâm (SN 1977, cùng trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) về hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, xảy ra tại bãi đất trống thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Tang vật thu giữ 7,5 triệu đồng trên chiếu bạc và 75,8 triệu đồng trên người các con bạc. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 15/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, Trần Quốc Hiếu (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã đột nhập vào nhà ông Trần Minh Dương (SN 1964), ở ấp 4B, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc trộm 2 đồng hồ đeo tay và 15,3 triệu đồng tiền mặt. Trên đường về Hiếu bị Công an xã Tân Lâm phát hiện mời về trụ sở làm việc. (Trí Nhân)