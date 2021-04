AN NINH - TRẬT TỰ 14/4/2021

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 14/4, Công an TP. Bà Rịa tiếp nhận, xác minh làm rõ vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào khoảng 0 giờ ngày 11/4, anh Nguyễn Thế Anh (44 tuổi, trú xã Tân Hưng) là tài xế xe Grap, khi đang đậu ô tô trước quán Beer Club TopNew (398 đường CMT8, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) thì xảy ra cự cãi với Hoàng Xuân Đồng (tên gọi khác là Bo, 33 tuổi, đang tạm trú tại KP1, phường Phước Trung). Đồng dùng cây gậy ba khúc bằng kim loại đập bể kính chắn gió trước, sau xe ô tô hiệu VIOS của anh Thế Anh. Tại cơ quan Công an, Đồng thừa nhận mình đã gây ra vụ việc trên. Công an TP. Bà Rịa đang tiếp tục điều tra, làm rõ. (Diệu Linh)

Cố ý gây thương tích

Ngày 14/4, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước khu vực chợ Bà Rịa. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8/4, anh Nguyễn Ngọc Th. (SN 2002, trú tại phường Long Hương, TP. Bà Rịa) đang dọn hàng rau ra bán thì bị một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng hung khí đánh gây thương tích, phải vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. (Thúy Diệu)

Tai nạn giao thông, 2 người tử vong

Sáng 14/4, tại địa bàn huyện Châu Đức xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 14/4, xe mô tô biển kiểm soát 59G1-356… do Nguyễn Văn Th. (SN 2006, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển, phía sau chở Nguyễn Văn Đ. (SN 2008, cùng quê Quảng Xương, Thanh Hóa) lưu thông trên QL56 theo hướng từ TT. Ngãi Giao đến Kim Long, khi đến địa bàn thuộc thôn Tam Long, xã Kim Long, do không làm chủ tay lái đã lao vào hành lang bên đường. Hậu quả làm 2 người ngồi trên xe mô tô tử vong. (Diệu Linh)