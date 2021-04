2 năm, thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng do cháy

Đây là con số được đề cập đến trong hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy lan, cháy lớn do Bộ Công an đã tổ chức, với sự tham gia của các địa phương (sáng 15/4).

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong giai đoạn 2018-2020, cả nước xảy ra gần 11 ngàn vụ cháy. Trong đó, có 118 vụ cháy lớn, làm chết 235 người, bị thương 508 người, thiệt hại tài sản hơn 4 ngàn tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy do sự cố điện, thiết bị điện chiếm hơn 65%. Khu vực xảy ra cháy lớn tập trung tại các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều KCN, khu chế xuất, TTTM, chợ, nhà cao tầng và khu dân cư tập trung. Trong đó, cháy lớn tại các KCN chiếm 44%, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm xen kẽ trong các khu dân cư chiếm 25,4%.

Còn tại tỉnh BR-VT, trong 3 năm qua, đã xảy ra 19 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm 4 người chết và 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 650 tỷ đồng. Trong đó, 5 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng (chiếm 25% tổng số vụ cháy, nổ), 8 vụ cháy tại các KCN (chiếm 40%). Nguyên nhân cháy do sự cố điện chiếm 70%.

Tại hội nghị, công an các địa phương đã trao đổi, phân tích làm rõ nguyên nhân các vụ cháy; giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng; kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện của công an các địa phương khi xảy ra cháy lớn. Dịp này, Bộ Công an đã phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên cả nước.

TRÍ NHÂN