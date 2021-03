Tìm hướng xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định hiện hành

Chiều 26/3, Công an tỉnh đã tổ chức đối thoại với các cơ quan đơn, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh không bảo đảm yêu cầu về PCCC. Đây là các cơ quan, đơn vị được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành (trước ngày 4/10/2001). Cụ thể, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 28 trường học và 24 cơ sở (chợ, cơ sở kinh doanh…) thuộc nhóm xây dựng trước 4/10/2001, không bảo đảm an toàn PCCC (chưa có hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tự động).

Tại hội nghị, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Công an tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về PCCC như: thiếu kinh phí lắp đặp, duy tu bảo dưỡng các thiết bị PCCC trong các cơ sở giáo dục công lập; Cần đưa ra lộ trình cụ thể di dời các kho chứa xăng dầu không bảo đảm an toàn PCCC; Phương án tập huấn chữa cháy, CNCH… Các ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị liên quan giải đáp.

Các ý kiến tại buổi đối thoại được Công an tỉnh tổng hợp tham mưu cho Ban soạn thảo nghị quyết HĐND tỉnh bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh nhưng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành. Nghị quyết giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phòng chống cháy, nổ, tai nạn sự cố trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu số vụ cháy, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PHƯỚC AN