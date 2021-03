AN NINH - TRẬT TỰ

Va chạm với xe đầu kéo, 1 người tử vong

Sáng 26/3, các cơ quan chức năng TX. Phú Mỹ tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 50 phút, sáng 26/3, tại KM số 42, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ (cách cầu Ngọc Hà khoảng 50m), xe đầu kéo mang biển kiểm soát 72C-053.30 kéo theo rơ moóc chở thùng container loại 20 feet mang biển số 53R-0610 do tài xế Bùi Thanh Hải, sinh năm 1989, trú tại tổ 7, ấp Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ điều khiển trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Bà Rịa về Phú Mỹ, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô đi cùng chiều mang biển kiểm soát 68E1-396.75 do anh Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 2000 (chưa rõ địa chỉ), chở theo sau là chị Lý Thị Tú, sinh năm 2006, trú tại khu vực Thái Bình, phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Xe mô tô của anh Dũng va chạm vào bên hông rơ moóc khiến chị Tú té xuống đường và bị bánh sau xe container cán qua người tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Điều tra và Viện KSND TX. Phú Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Mạnh Khá)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/3, Công an TP. Bà Rịa tiếp nhận xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Công an xã Hòa Long bàn giao. Trước đó, vào khoảng 0h ngày 25/3, tại khu vực ấp Bắc 1, xã Hòa Long, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ các đối tượng Huỳnh Thanh Bình (37 tuổi, trú xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) và Nguyễn Phước Trường (19 tuổi, trú xã Tân Phú, TX. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói nylon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp), một điện thoại di động và 1 xe mô tô màu nâu đỏ, không có biển số. (Diệu Linh)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 26/3, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh bắt giữ đối tượng truy nã Thạch Thị Chi (38 tuổi, trú ấp Cầu Tre, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) tại ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc về tội danh “trộm cắp tài sản” và “dụ dỗ người dưới 18 tuổi phạm pháp”. (Thúy Diệu)

14 năm tù cho kẻ chém trọng thương người cùng xóm trọ

Ngày 26/3, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Long (SN 1968, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1965, thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ) thuê phòng trọ của bà Cao Thị Hạnh ở thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ). Khoảng 22h, ngày 17/9/2020, Long ngồi nhậu một mình trước phòng trọ của mình thì xảy ra chửi bới với người phụ nữ trong cùng dãy trọ. Lúc này ông Thạch đi nhậu về thấy chửi nhau nên bênh vực người phụ nữ và xảy ra cãi vã với Long, hai bên dọa và thách thức đánh nhau. Ông Thạch về phòng mình lấy một thanh sắt ra trước phòng Long dọa đánh. Thấy ông Thạch cầm cây sắt tiến lại gần chỗ mình ngồi, Long đứng dậy đi vào phòng mình lấy cây rựa bằng sắt, chém vào đầu ông Thạch, rồi Long cầm rựa bổ thêm một nhát nữa vào đầu nạn nhân, khiến ông Thạch trọng thương. Sau đó, ông Thạch được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bà Rịa, may mắn thoát chết. Tỷ lệ thương tật của ông Thạch hơn 74%.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi Nguyễn Thành Long dùng rựa chém 2 nhát vào đầu của nạn nhân là có tính chất côn đồ, cấu thành tội giết người. Do đó, HĐXX tuyên phạt Long mức án trên và yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại 62 triệu đồng. (Trúc Giang)

Trộm tài sản

Ngày 26/3, Công an TP. Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Thi (26 tuổi, trú tại phường 2, TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp xe máy. Theo hồ sơ, 14h30 ngày 17/3, Thi đến phòng trọ 508 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh để nhậu, sau đó Thi đã lấy trộm xe Honda Wave của anh Trương Hoàng T. (28 tuổi, phường 3, TP. Vũng Tàu). Qua trích xuất camera, xác định Thi là người lấy xe, anh T. đã nhiều lần gọi điện cho Thi nhưng không được. Đến ngày 23/3, anh T. phát hiện Thi ở hẻm Trần Bình Trọng và đuổi theo, nhưng Thi đã bỏ chạy. Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phát hiện và bắt Thi về trụ sở làm việc, tại đây Trần Minh Thi đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy trên. (Minh Triết)