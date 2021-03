AN NINH – TRẬT TỰ NGÀY 31/3/2021

Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ điều tra, xác minh vụ “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Theo đó, do có quen biết với nhau qua Facebook, Ngô Trường Giang (SN 2001, HKTT: xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) và A. (SN 2007) nảy sinh tình cảm. Giữa tháng 3/2021, Giang dẫn A. đến thuê nhà nghỉ tại TT. Long Hải và thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân. Đến ngày 22/3/2021, gia đình cháu A. phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan công an trình báo. (Đỗ Lê)

Vận chuyển 90 ngàn lít dầu D.O trái phép

Ngày 31/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển 90 ngàn lít dầu D.O không rõ nguồn gốc. Vào khoảng 16h15 ngày 30/3, tại vùng biển cách huyện Côn Đảo khoảng 40 hải lý về phía Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu cá TG 93798 TS do ông Ngô Minh Trung (SN 1978, trú tại phường Tân Long, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu TG 93798 TS đang vận chuyển khoảng 90 ngàn lít dầu D.O nhưng thuyền trưởng Trung không xuất trình được chứng từ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp số dầu trên. (Minh Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 7h45 ngày 30/3, tại một nhà nghỉ trên đường Võ Văn Kiệt, phường 12, TP. Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường 12 bắt quả tang Nguyễn Văn Trường (SN 1989, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất bột không màu trong suốt (Trường khai nhận là ma túy đá), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Thành Lưu)

Đánh bạc dưới hình thức ghi số đề

Vào lúc 16h00 ngày 30/3, tại tổ 16, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Công an xã Phước Hưng bắt quả tang Nguyễn Hồng Thanh (SN 1992, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đang có hành vi tổng hợp phơi đề để giao cho người khác. Cơ quan công an đã tạm giữ một số tang vật gồm: 7,3 triệu đồng tiền mặt, 2 tờ phơi đề các ngày 29/3/2021, 30/3/2021 có tổng tiền ghi đề trên phơi là 10,2 triệu đồng. Qua làm việc, Nguyễn Hồng Thanh thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. (Ngọc Mai)

Ngừng truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đã ra Thông báo truy tìm số 1243/TB-CSHS ngày 8/5/2020 về việc truy tìm đối tượng có đặc điểm như sau: Dương Hồng Duy; giới tính nam; SN: 13/9/1986 tại tỉnh Lâm Đồng; Nơi ĐKHKTT: xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; CMND số: 250688175 cấp ngày 25/6/2004, nơi cấp Công an tỉnh Lâm Đồng. Dương Hồng Duy là người bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 xe ô tô Ford Ranger biển số 72A-317.21 vào năm 2019. Ngày 16/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đã triệu tập, làm việc với Dương Hồng Duy khi Duy đang sinh sống cùng gia đình tại chung cư Opal Garden, đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT thông báo đến các đơn vị được biết và ngừng truy tìm đối tượng trên theo Thông báo số 1243/TB-CSHS của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT.