AN NINH - TRẬT TỰ

Xử lý nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

Ngày 30/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lý Lê Duy Bảo (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại trước hẻm 110/3 Phạm Hồng Thái, phường 7, TP.Vũng Tàu lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 bắt quả tang Bảo đang tàng trữ 0,43gr ma túy tổng hợp.

*Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Bùi Văn Vàng (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Vàng đang tàng trữ trái phép 1 túi nilon bên trong chứa ma túy đá.

*Ngày 30/3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Đức Thuần (SN 1995, trú tại TP. Vũng Tàu). Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/3, tại khu vực trước cổng số nhà 52/4B, Bắc Sơn, phường 11, TP.Vũng Tàu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang Nguyễn Đức Thuần đang thực hiện hành vi bán ma túy đá cho con nghiện. Tang vật thu được gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 300 ngàn đồng. (Minh Nhân, Nguyễn Văn, Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 30/3, Phòng CSĐT (PC01)-Công an tỉnh đã bàn giao Phan Văn Huy (SN 2001, quê tỉnh Bạc Liêu) cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu xử lý theo quy định về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Huy gây án tại tỉnh Bạc Liêu rồi bỏ trốn nên ngày 17/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã. Huy bị PC01 phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TX.Phú Mỹ. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 30/3, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại một căn nhà hoang thuộc tổ 13, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã An Ngãi bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bài binh 6 lá ăn tiền. Tang vật thu giữ 3 bộ bài tây và 5,372 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 2 xe máy có đặc điểm sau: (1) hiệu ZEBRA màu xanh, biển số 72H1-0066, số khung CH0051H002620, số máy 1P52FMH-3Y031476; (2) hiệu Kitisu, biển số 95P13925, số máy S152FMHKM008090, số khung WCH1ND71B08090. Ai là chủ các xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 0388.116.117 gặp ĐTV Phạm Minh Đức) để giải quyết.