Bắt được nghi phạm cưa trộm cây hoa giấy tại Vũng Tàu

Tối 29/3, Công an TP.Vũng Tàu đã tìm ra Nguyễn Khánh T. (SN 1972, ở hẻm 456 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) nghi phạm chặt phá cây hoa giấy của Nhà nghỉ Lâm Đường (phường 8, TP.Vũng Tàu). Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nghi phạm (thứ 2 từ phải qua) và gốc cây hoa giấy đã cưa trộm.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin tại Nhà nghỉ Lâm Đường (phường 8, TP. Vũng Tàu) có giàn hoa giấy gốc to, nở hoa quanh năm, được nhiều du khách chọn làm nơi check-in. Nhưng mới đây, một gốc hoa giấy bị kẻ gian cưa trộm và lấy đi một phần gốc.

Trước đó, ngày 27/3, Công an TP. Vũng Tàu tiếp nhận và điều tra vụ kẻ gian cưa gốc nhiều cây hoa giấy tại khu vực trước Chùa Phổ Diệu và Nhà nghỉ Lâm Đường. Chùa Phổ Diệu (phường 5, TP. Vũng Tàu) có một cây hoa giấy lớn, được trồng gần 20 năm. Mới đây, kẻ gian đã cưa ngang thân cây và lấy đi một phần thân. Sau khi cây chết, nhà chùa cho người kéo xuống, lấy cành ươm lại.

Vào tháng 2/2021, Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cũng phát hiện hàng chục cây hoa giấy nhiều năm tuổi bị kẻ gian cưa ngang thân, cắt gốc trên các tuyến đường 2/9, 3/2, Võ Nguyên Giáp. Sau hơn 1 tuần khẩn trương điều tra, ngày 14/2, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (SN 1970, trú tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Vũ đã cưa thân các trụ cây xanh, sau đó cắt gốc mang về ươm, chiết để mang đi bán lại cho người khác.

Tin,ảnh: TRÍ NHÂN