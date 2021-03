AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 14/3/2021

Dâm ô với trẻ em

Ngày 13/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Duy (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, tại TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Duy đã có hành vi dâm ô với cháu H.Q.T (SN 2012) và N.T.H. (SN 2014, cùng trú tại huyện Đất Đỏ). (Trí Nhân)

Trộm xe máy

Ngày 14/3, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại bãi giữ xe sân tennis (262, Lê Lợi, phường 7, TP. Vũng Tàu) kẻ gian đã trộm 1 xe máy hiệu Exciter, biển số 72C2-282.96 của anh Hoàng Anh Đức (SN 1978, trú tại TP.Vũng Tàu). (Lê Nguyễn)

Trộm chuông chùa

Ngày 14/3, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Nguyễn Thành L. (SN 2004), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002) và Nguyễn Hữu Q. (SN 2006, cùng trú TX. Phú Mỹ) đã đột nhập vào chùa Thanh Nguyên, thuộc KP. Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân trộm 1 chiếc chuông bằng kim loại màu nâu nặng 3,2kg và đem bán cho một tiệm phế liệu được 210 ngàn đồng lấy tiền tiêu xài. (Nguyễn Văn)

Truy tìm giám đốc công ty bất động sản

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đã ra thông báo truy tìm ông Nguyễn Ngọc Trung (SN 1984, quê Bình Thuận, ĐKTT ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bảo An để làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT đã triệu tập nhiều lần nhưng ông Trung không đến làm việc. Qua xác minh, hiện nay ông Trung không có mặt tại đại phương, đi đâu, làm gì không rõ. Cơ quan CSĐT thông báo ông Nguyễn Ngọc Trung đang ở đâu liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết vụ việc. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, ông Trung không liên hệ để làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ xử lý vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Ai biết ông Nguyễn Ngọc Trung đang ở đâu đề nghị báo tin cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 15, Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa hoặc liên hệ điều tra viên Khổng Bình An, SĐT: 0933.800482) để phối hợp giải quyết. (Phước An)