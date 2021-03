Cưỡng chế 3 công trình xây dựng trái phép trên đất công

Ngày 12/3, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên đất công do Nhà nước quản lý. Các công trình này thuộc một phần thửa đất số 281, tờ bản đồ số 35, tại khu vực Dốc Lết, ấp Bình Trung, xã Bình Châu.

Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ công trình do bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng xây dựng trái phép trên đất công.

3 công trình xây dựng trái phép gồm: công trình có diện tích 72,5m2, kết cấu nền gạch, cột cây tràm, mái tôn, vách tôn do bà Trần Thị Phượng (SN 1976) xây dựng; công trình có diện tích 36m2, kết cấu nền gạch, mái tôn, vách tôn do bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1980) xây dựng; công trình có diện tích 36m2, kết cấu nền gạch, mái tôn, vách tôn do ông Nguyễn Tấn Yên (SN 1983) xây dựng năm 2020.

Sau khi cưỡng chế, UBND huyện giao cho UBND xã Bình Châu quản lý các khu đất trên, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN