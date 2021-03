Khởi tố 21 thanh, thiếu niên về hành vi "cố ý gây thương tích"

Chiều 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 21 đối tượng gây ra vụ án cố ý gây thương tích. 15/21 đối tượng đã bị cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam. Đa số các đối tượng bị khởi tố đều đang trong độ tuổi vị thành niên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: THÚY DIỆU

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với một thiếu niên tên Tấn ( 13 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), ngày 16/1, Nguyễn Q. T (15 tuổi) kể với anh ruột là Nguyễn Văn Sơn (19 tuổi, cùng trú tại TT. Long Hải, huyện Long Điền). Sơn gọi điện cho 10 đối tượng khác cùng đi giải quyết mâu thuẫn cho em trai. Sau đó các đối tượng này tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người khác để đi đánh nhau. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Sơn chở nhau bằng xe máy đến xã Phước Tỉnh tìm Tấn.

Trên đường đi, nhóm của Sơn gặp Nguyễn Thành Danh (16 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh) và 2 người bạn. Biết Danh là bạn Tấn, nhóm của Sơn lao lên chặn xe làm Danh ngã xuống đất và bị xe máy đè lên người. Các đối tượng dùng hung khí mang theo đâm, chém nhiều nhát lên người Danh khiến nạn nhân bị thương tích 38% sức khỏe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền cho biết, trong thời gian được cơ quan công an giao cho gia đình quản lí, giáo dục để phục vụ điều tra làm rõ vụ án, nhiều đối tượng trong nhóm này tiếp tục gây ra một vụ án cố ý gây thương tích khác tại địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

THÀNH TRUNG