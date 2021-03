2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại cùng một địa điểm khiến một người tử vong

Sáng 13/3, Công an huyện Châu Đức đang điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên đường Phước Tân – Hội Bài, đoạn đi qua thôn Phước An, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 10 phút sáng 13/3, xe máy biển số 72G1-488.43 do Võ Văn Trọng (27 tuổi, ngụ ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên đường Phước Tân – Hội Bài hướng từ xã Suối Rao đi Đá Bạc. Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Phước An, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức thì tông thẳng vào đầu xe ô tô tải biển số 86C-143.98 do Đặng Văn Khoa (41 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, đang chuyển hướng sang đường về xã Xuân Sơn. Cú tông trực diện khiến Trọng tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy vỡ nát phần đầu.

Hiện trường vụ xe máy tông thẳng vào đầu xe ô tô tải.

Công an huyện Châu Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô tải.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ 30 phút, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 40 mét, xe ô tô tải biển số 60C-324.22 do Lê Công Khởi (34 tuổi, ngụ khu phố 4, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông hướng từ xã Đá Bạc đi Suối Rao. Khi đi đến địa điểm trên thì xe bị nổ lốp khiến tài xế mất tay lái và tông vào hông xe ô tô biển số 72A-345.54 do Trần Văn Tâm (44 tuổi, ngụ xã Suối Rao) lưu thông hướng ngược lại. Sau cú va chạm, xe tô tô tải tiếp tục tông sập cổng nhà một người ven đường rồi lật nhào.

THÁI BÌNH