AN NINH - TRẬT TỰ

Lừa đảo khách hàng hơn 160 tỷ đồng

Ngày 11/3, Viện KSND tỉnh đã chuyển cáo trạng cùng hồ sơ vụ án qua TAND cùng cấp để xét xử đối với Phạm Quang Bình (SN 1987, quê Thái Bình) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 và tội “Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, Bình là nhân viên thu hồi nợ của FE CREDIT thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, Phạm Quang Bình với thủ đoạn gian dối là huy động tiền của các cá nhân với mục đích để đáo hạn ngân hàng và rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những người đang thế chấp vay trong ngân hàng ra bán kiếm lợi nhuận và chia lại lợi nhuận cao cho những người mà Bình đã huy động tiền. Tuy nhiên, thực tế Bình đã lấy tiền người vay sau để trả lãi cho người vay trước. Cụ thể, Bình đã chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thơm: 103 tỷ đồng, ông Huỳnh Lâm Huân: 15,877 tỷ đồng, ông Đoàn Văn Thám: 2,570 tỷ đồng, ông Trần Hoàng Hải: 1,770 tỷ đồng, ông Nguyễn Hồng Phi: 1,464 tỷ đồng, ông Nguyễn Hoàng Lâm: 24,839 tỷ đồng và ông Nguyễn Hoàng Lương: 12,4 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền chiếm đoạt là 161,91 tỷ đồng. Hành vi trên của Bình đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Bình còn có hành vi nhờ người khác làm giả 1 hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án số 1233/HĐKT/NHNNVN của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và 3 giấy giao nhận tiền mặt giữa Bình và “Lê Minh Tuấn” - nhân viên Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Sau đó, Bình dùng các giấy tờ giả này để lừa dối các bị hại trên về việc, bản thân Bình bị lừa mua dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng Bến Cát - Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) nên không có khả năng trả nợ. Hành vi này của Bình đã phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. (Phước An)

Ngăn chặn kịp thời 1 vụ hỗn chiến

Ngày 11/3, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý nhóm đối tượng tụ tập để chuẩn bị đánh nhau trên địa bàn. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9/3, trong lúc tuần tra địa bàn, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phát hiện 1 nhóm thanh niên (gồm 23 đối tượng) đang tụ tập tại một quán cà phê ở phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhóm này có mang theo vũ khí gồm: 2 gậy 3 khúc, 1 dao tự chế và 1 dao Thái Lan, nghi chuẩn bị đánh nhau nên mời về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc N.V.T (SN 2002, trú tại phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) khai nhận, T. và Th. là bạn học của nhau. Gần đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn và thách thức đánh nhau. T. và Th. hẹn nhau 21 giờ ngày 9/3, sẽ giải quyết mâu thuẫn tại khu vực Nhà thờ Song Vĩnh (phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ). Sau đó, T. đã rủ thêm các đối tượng khác cùng tham gia đánh nhau với nhóm của Th. Khi cả nhóm chuẩn bị đi “hỗn chiến” với Th. thì bị Công an TX.Phú Mỹ phát hiện mời về làm việc. Qua test nhanh, phát hiện 6 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy. (Sơn Khê)

Vận chuyển 180 ngàn lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

(BR-VT) Ngày 11/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển dầu D.O không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu cá BT 99889 TS.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 8/3, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Côn Đảo, tổ tuần tra trên Tàu BP 13-19-01 (Hải đội Biên phòng 2) và lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phát hiện tàu cá BT 99889 TS do ông Nguyễn Văn Trí (trú tại phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng và bà Lê Thị Thuận (trú tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm chủ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi và phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 61 hải lý về hướng Tây Nam, tổ tuần tra đã tiếp cận tàu cá BT 99889 TS. Qua kiểm tra, tàu cá đang vận chuyển khoảng 180 ngàn lít dầu D.O. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Trí không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu trên.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Trí về hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đồng thời áp giải tàu cá trên về Côn Đảo để phục vụ công tác điều tra. (Nhân Đoàn)