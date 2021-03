Xử phạt thiếu niên nằm ngửa điều khiển xe

Nhờ bạn quay video bản thân nằm ngửa lên yên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng sau đó đăng đoạn video này lên Facebook, thiếu niên sinh năm 2005 bị CSGT Công an TP. Bà Rịa mời làm việc và xử phạt nguội về hành vi vi phạm TTATGT.

CSGT Công an TP.Bà Rịa làm việc với Nguyễn H. Ph (áo đen)

Trước đó, Công an TP.Bà Rịa nhận được tin báo của người dân về việc: vào ngày 8/3, trên 1 tài khoản Facebook có đăng tải 1 đoạn clip trong đó 2 đối tượng chở nhau bằng xe mô tô chạy trên đường Bạch Đằng (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa). Hình ảnh trong đoạn clip trên thể hiện cả 2 không chỉ nằm ngửa lên yên điều khiển xe mà còn lạng lách, đánh võng trên 1 quãng đường hơn 100m.

Qua quá trình xác minh, sáng ngày 10/3, CSGT Công an TP. Bà Rịa đã mời chủ tài khoản Facebook nói trên đến làm việc. Đó là Nguyễn H. Ph (sinh tháng 4/2005, trú tại xã Long Phước, TP. Bà Rịa). Tại cơ quan công an, Nguyễn H. Ph. đã thừa nhận là người nằm ngửa chạy xe lạng lách, đánh võng trong đoạn clip nói trên và cho biết sự việc trên xảy ra vào lúc 2 giờ ngày 6/3. Cùng ngày, Phạm M. Kh. (SN 2006) là người ngồi sau xe trong đoạn clip cũng đã đến làm việc.

CSGT Công an TP. Bà Rịa đã lập biên bản xử phạt hình thức cảnh cáo đối với Nguyễn H. Ph. do có các lỗi: dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; nằm trên yên xe điều khiển xe; chạy lạng lách trên đường bộ trong đô thị; tự ý thay đổi hình dáng, kích thước xe, không có gương chiếu hậu. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt về lỗi “giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông” - quy định tại khoản 1, điều 58 của Luật Giao thông đường bộ đối với mẹ của Ph.; đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày, buộc khôi phục nguyên trạng xe bảo đảm an toàn kỹ thuật.

THÀNH TRUNG