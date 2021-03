AN NINH - TRẬT TỰ 10/3/2021

Vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép

Ngày 10/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 9h15 ngày 9/3, Công an thành phố đã test nhanh, phát hiện 11 đối tượng đang lưu trú tại biệt thự “Ô Van” (khu biệt thự Thanh Bình, phường 10) dương tính với ma túy và đã lập hồ sơ xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 8.250.000 đồng.

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu cũng đã tiếp nhận, xử lý 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng. Vào khoảng 18h45 ngày 1/3, tại khu vực vòng xoay Đài liệt sĩ (phường 8) lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Trương Ngọc Long (27 tuổi, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0.5g ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và 1 xe máy. (Diệu Linh)

* Ngày 10/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy PC04 - Công an tỉnh lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Đức (SN 1989, quê TP.HCM) và Nguyễn Thành Nam (SN 1985, sống lang thang) thực hiện. Khoảng 15h30 ngày 9/3, Đức và Nam thuê taxi đi từ TP.Hồ Chí Minh xuống ngã 3 Quốc lộ 51 và Trương Tấn Bửu, ấp Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa để đợi người mua ma túy từ TP.Vũng Tàu lên thì bị các trinh sát PC04 phối hợp với Công an phường Kim Dinh bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 gói chứa nửa ký ma túy đá, 1 gói chứa 100 gam ma tuý dạng khay và 180 viên thuốc lắc (tổng cộng 3 loại ma tuý có trọng lượng 700 gam). Khám xét nhà của Đức ở TP.Thủ Đức; TP.Hồ Chí Minh, lực lượng PC04 đã thu giữ thêm 2 cân tiểu li nghi can này dùng để phân ma túy ra bán. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quyết định khởi tố số 34/QĐ ngày 08/01/2021, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe máy hiệu Dream, màu tím, biển số 72B1-021.25, số máy ECFMC01573, số khung NJ10020020063. Xe mô tô trên do bà Nguyễn Thị Kim Ánh (sinh năm 1990, trú tại ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền đứng tên giấy chứng nhận đăng ký. Tuy nhiên, bà Ánh đã bán chiếc xe trên vào năm 2016 và không nhớ tên người mua. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu sẽ xử lý vật chứng theo đúng quy định của pháp luật. Mọi chi tiết xin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (gặp ĐTV Hoàng Thái Sơn, SĐT: 0915.800.989).