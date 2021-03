AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 10/3/2021

TNGT 1 người tử vong

Ngày 9/3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT đường thủy xảy ra tại khu vực phao số 23 luồng sông Mỏ Nhát (công trình cầu vượt sông Mỏ Nhát) thuộc phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực trên anh Trần Văn Minh Em (SN 1982, quê tỉnh Long An) điều khiển ghe gỗ biển số BTr0960 va chạm với vỏ lãi không số chạy ngược chiều do anh T.V.Đ. (SN 1977, quê tỉnh Nam Định) điều khiển chở theo vợ là chị Phạm Thị Hiền (SN 1980). Hậu quả, anh Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu. (Nguyễn Văn)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 9/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Trọng Nhã (SN 1965, trú tại phường 3 TP. Vũng Tàu) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu. (Trí Nhân)

Truy nã bị bắt

Ngày 9/3, Công an TX. Phú Mỹ đã tiếp nhận từ Văn phòng Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đối tượng truy nã Vũ Công Chánh (SN 1976, quê tỉnh Đồng Nai) theo quyết định truy nã số 3 ngày 29/01/2021, của Cơ quan CSĐT-Công an TX. Phú Mỹ về tội trộm cắp tài sản. (Phước An)

Cướp giật túi xách

Ngày 9/3, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại trước nhà số 496, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, anh Nguyễn Xuân Thực (SN 1982, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô chở theo vợ là chị Lại Thị Lý (SN 1985) lưu thông đến địa chỉ trên thì bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát giật túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 11 Pro và 8 triệu đồng tiền mặt. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ án, Công an TP. Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe máy hiệu Ultimo màu cam biển số 72N1-3889, số máy 019569, số khung RLCM4P8307Y019569; 1 xe máy hiệu Atila màu đỏ biển số 72C1-135.40, số máy VMVT-3DD015135, không rõ số khung; 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter, màu đỏ, biển số 49B1-39746, số khung 5P10EY464406, số máy 5P1464422. Ai là chủ sở hữu các xe trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7 gặp ĐTV Dương Văn Nhật) để giải quyết.