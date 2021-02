Phá đường dây làm giả văn bằng quy mô lớn

Ngày 3/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một đường dây làm giả văn bằng, giấy tờ và môi giới mua bán giấy tờ giả có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Các loại máy móc, phôi văn bằng giả do cơ quan công an thu giữ của các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2020, trinh sát PC02 phát hiện, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2020, một người trú trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp gửi gần 1.000 bưu phẩm qua đường bưu điện đi cả nước. Bưu phẩm là các loại giấy tờ, tài liệu. Người này dùng CMND giả để giao dịch nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự xác định, người gửi bưu phẩm là Lê Thanh Hiền (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức). Xác định đây là đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước có quy mô lớn, PC02 đã lập chuyên án để điều tra.

Đối tượng Lê Thanh Hiển.

Từ “mắt xích” trung gian Lê Thanh Hiền, PC02 xác minh được đường dây này kéo dài qua nhiều tỉnh, thành từ miền Trung đến miền Nam và dùng công nghệ cao để phạm pháp. Từ đầu năm 2019 đến khi bị bóc dỡ, mỗi tháng đường dây này “sản xuất” và tiêu thụ từ 500 đến 1.000 văn bằng, giấy tờ giả các loại.

Qua đấu tranh, khai thác nghi can Lê Thanh Hiền, ban chuyên án đã xác định có 2 nhóm làm giả giấy tờ, văn bằng ở miền Trung và miền Nam. Trong đó, Hồ Vĩnh Hồng (SN 1993, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là người trực tiếp sản xuất các loại bằng cao đẳng, đại học... giả. Nguyễn Văn Triệu (SN 1998, quê tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Tuấn (SN 1992, quê tỉnh Bắc Ninh) là 2 đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe, căn cước công dân. Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, cơ quan công an thu giữ hàng ngàn mẫu phôi, cùng nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ cho việc làm giả giấy tờ. Ngoài ra, PC02 đã bắt 9 người trong đường dây sản xuất, môi giới và tiêu thụ bằng giả, giấy tờ giả đi các tỉnh Long An và Kiên Giang.

Trung tá Nguyễn Bá Triều, Đội trưởng Đội 1, Phòng PC02 cho biết, quá trình xác minh, lực lượng công an còn phát hiện đối tượng trung gian sử dụng sim rác để giao dịch. Đối tượng đăng tin công khai trên Internet và có số điện thoại nhưng việc xác minh chủ thuê bao gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối tượng cũng làm giả tài khoản ngân hàng bằng thông tin người khác, nhưng dán hình của mình. Vì vậy, việc xác định nhân thân theo thông tin từ ngân hàng không đúng đối tượng. Ngoài ra, việc xác minh các đối tượng môi giới, trung gian mất nhiều thời gian vì chúng liên tục thay đổi nơi ở.

“Lực lượng công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, có sự phối hợp và hỗ trợ của công an các địa phương mới dần lần ra các đối tượng. Người mua sử dụng giấy tờ giả sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước và sẽ xảy ra hậu quả khôn lường. Do đó, mọi người cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không mua, sử dụng các loại văn bằng, giấy tờ giả”, Trung tá Nguyễn Bá Triều nói.

Theo Trung tá Đinh Xuân Minh, Phó Trưởng Phòng PC02, quá trình điều tra, lực lượng PC02 đã phát hiện, thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ có giá trị và xác định đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô lớn, hoạt động trên cả nước với nhiều đối tượng tham gia. Đặc biệt, nhóm đối tượng này đã sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, PC02 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh, triệt phá và truy bắt đối tượng. “PC02 đang tiếp tục truy bắt, truy tìm những người còn lại trong đường dây. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân đã và đang sử dụng giấy tờ, tài liệu giả do nhóm đối tượng này cung cấp”, Trung tá Đinh Xuân Minh thông tin thêm.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ