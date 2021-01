Tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp, quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương.

Bên cạnh đó, Công an cơ sở tăng cường kiểm tra, nắm bắt số lượng những người đi về từ các địa phương có dịch để cách ly theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng đã lập 3 chốt trên Quốc lộ 51 (địa phận phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), trên Quốc lộ 55 (địa phận xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc giáp huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) và trên Quốc lộ 56 (địa phận xã Kim Long, huyện Châu Đức giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để kiểm tra đối với người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh. Theo đó, người qua các chốt sẽ được cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 và đi về từ vùng dịch sẽ báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh để kịp thời xử lý. Thời gian hoạt động của các chốt bảo đảm liên tục 24/24 giờ cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, lực lượng công an đã bố trí lực lượng kiểm soát, bảo vệ ANTT các khu cách ly y tế, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối, làm mất an ninh an toàn theo quy định.

TRÍ NHÂN