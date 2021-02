Tuyên truyền phòng, chống tội phạm và dịch COVID-19

Tối ngày 2/2, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với BCĐ 138 phường 10, TP. Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm (PCTP), phòng chống COVID-19 cho hơn 120 người là cán bộ cơ sở, hội viên, ĐVTN và người dân trên địa bàn phường. Đây cũng là buổi tuyên truyền cuối cùng, kết thúc đợt tuyên truyền thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Công an tỉnh phát động.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, kể từ cuối năm 2020 đến nay Công an TP. Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, trường học, UBND phường, xã tổ chức 31 buổi tuyên truyền cho hơn 14.500 người là nhân dân, cán bộ cơ sở, hội viên phụ nữ, giáo viên và học sinh; chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện… trên địa bàn thành phố.

Trong các buổi tuyên truyền, bên cạnh việc thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh; một số phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự cơ bản trên địa bàn thành phố, báo cáo viên Công an thành phố còn tuyên truyền một số vấn đề người dân đang quan tâm như: triển khai thực hiện Thẻ căn cước công dân gắn chíp; Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, nhất là những quy định mới về đốt pháo hoa… Đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân trong việc tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch, tự giác khai báo y tế và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

AN BÌNH