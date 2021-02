AN NINH - TRẬT TỰ

Gây rối trật tự công cộng

Vào khoảng 16 giờ ngày 2/2, Công an TX. Phú Mỹ nhận được tin báo tại khu vực đường Liên Cản- cầu An Phước, TX. Phú Mỹ có 1 nhóm đối tượng tụ tập mang theo hung khí (dao tự chế, tuýp sắt) nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, nhóm đối tượng trên bỏ chạy, đến khu vực Ngã tư Cổng Vòm thuộc KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ thì bị bắt giữ. Cơ quan công an đã đưa 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tiếng (SN 2003), Vũ Thành Đạt (SN 2003), Huỳnh Tấn Giàu (SN 2002), Phạm Chí Khanh (SN 2003), Trần Quốc Anh (SN 1997), Nguyễn Thành Hợp (SN 2003, cùng trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng số tang vật là 6 dao tự chế, 1 tuýp sắt về làm việc. Hiện vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý. (Thành Lưu)

Cướp giật tài sản

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thành Vinh (SN 1994, HKTT: tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận vào cuối tháng 10/2020, Vinh đã cùng 1 đối tượng tên Kiệt (đang xác minh nhân thân, lai lịch) thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu. (Ngọc Mai)

TNGT nghiêm trọng

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 2/2, tại km49+500, Quốc lộ 51 thuộc tổ 4, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ, anh Phan T.L (SN 1985; HKTT: Phú Mỹ) điều khiển xe mô tô BKS: 72E1-713.37 khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với xe ô tô tải BKS: 98K-8393 do anh Nguyễn Công Hay (SN 1991; HKTT: tỉnh Đắk Nông) điều khiển. Hậu quả của vụ tai nạn làm người điều khiển xe mô tô tử vong. (Độ Luân)