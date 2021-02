AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 16/2, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Đặng Văn Nhiên (SN 1962, quê tỉnh Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Nhiên gây án tại huyện Châu Đức, nên ngày 1/6/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phải ra quyết định truy nã. Nhiên bị Công an xã Diệu Minh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với Công an huyện Châu Đức bắt giữ. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/2, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sợ, tại một quán cà phê thuộc tổ 6 (khu phố 5, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa), lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phát Toàn (SN 1995), Đỗ Đức Nam (SN 1989, trú tại TP.Bà Rịa) và Trần Thanh Sơn (SN 1979, trú tại huyện Đất Đỏ) đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 16/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Thạch Minh Hải (SN 1992, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Hải đến nhà anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1979) ở 17F2 (Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) trộm 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A53. (Trí Nhân)