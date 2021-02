AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 4/2/2021

TNGT 1 người tử vong

Ngày 4/2, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, tại Km51+100 quốc lộ 51, thuộc KP.Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ, xe mô tô biển số 72H-003.09 do Mai Tấn Tạo (SN 1973, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển số 72E1-465.47 do anh H.T. (SN 1998, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả, anh T.tử vong. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/2, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đóng chân trên địa bàn phường 11, TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Lăng Hoàng Chiến và Nguyễn Văn Thái (cùng sinh năm 1990 và cùng trú tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2/2, tại địa bàn phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, Ban chuyên án Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã bắt quả tang Chiến và Thái đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm hơn 1kg ma túy đá, 1 xe ô tô và 4 điện thoại di động. (Minh Nhân).

Trộm xe mô tô

Ngày 4/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào nhà bà Dương Thị Dung (SN 1975), ở ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ trộm 2 xe mô tô (tổng tài sản thiệt hại khoảng 43 triệu đồng). (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/2, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại tổ 8, ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, lực lượng Đồn Biên phòng Phước Thuận bắt quả tang Vũ Văn Tuấn (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy đá. (Phước An)

Kẻ cướp giật bị bắt quả tang

Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 3/2, chị Huỳnh Xuân Thắm (ngụ tại phường 3, TP. Vũng Tàu) trên đường điều khiển xe máy về nhà, khi đi đến trước địa chỉ số 176/17 Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu thì bị một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Ultimo màu trắng, BS: 72C1-10124 áp sát dùng tay giật chiếc giỏ xách chị Thắm đang treo trên xe, bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone XS Max và một số giấy tờ tùy thân của chị Thắm, rồi phóng xe bỏ chạy theo hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Chị Thắm vừa tri hô, kêu gọi mọi người giúp đỡ vừa điều khiển xe máy đuổi theo đối tượng cướp giật. Vào thời điểm này, anh Phạm Thành Vũ, ngụ tại phường 5, TP. Vũng Tàu đang chạy xe trên đường, nghe tiếng hô cướp của chị Thắm, liền lao xe truy đuổi. Khi tên cướp chạy đến trước địa chỉ 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu thì bị anh Vũ đuổi kịp, cho xe áp sát và đạp đổ xe, khiến tên cướp té ngã ra đường.

Bị té ngã, tên cướp vùng dậy rồi chạy bộ về hướng đường Trần Đồng. Kiên quyết không để tên tội phạm thoát thân, anh Vũ vừa tiếp tục đuổi theo vừa điện thoại báo Công an phường 3, TP. Vũng Tàu. Nhận được tin báo của anh Vũ, lực lượng Công an phường 3 nhanh chóng phối hợp Đội CSHS Công an TP. Vũng Tàu triển khai lực lượng vây bắt kẻ tội phạm, và chỉ ít phút sau, kẻ cướp giật đã bị lực lượng Công an tóm gọn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cướp giật là Nguyễn Hữu Sơn (26 tuổi, HKTT tại Thanh Hóa) thú nhận, ngoài vụ cướp giật túi xách của chị Thắm, đối tượng này còn thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Sơn, đồng thời tiếp tục đấu tranh, làm rõ một số vụ cướp giật khác mà đối tượng Sơn có thể là thủ phạm, để xử lý theo quy định của pháp luật. (An Bình)