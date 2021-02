AN NINH - TRẬT TỰ 5/2/2021

Tàng trữ pháo nổ

Chiều 4/2, Công an huyện Long Điền kiểm tra, bắt quả tang Nhan Thanh Long (32 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ tại khu vực thuộc địa bàn ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh. Công an thu giữ 17 bệ pháo, mỗi bệ chứa 100 hình trụ tròn dài. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã mời Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (37 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh) đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận, 17 bệ pháo trên là của Tuấn gửi cho Long cất giấu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. (Huy Na)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố bị can Phạm Đinh Thìn (21 tuổi) và Nguyễn Văn Long (20 tuổi, cùng trú tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Thìn và Long đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu. (Kim Ngân)