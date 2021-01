Xử lý 212 trường hợp vi phạm giao thông

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ cuối năm 2020 đến nay, lực lượng CSGT-Công an huyện Xuyên Mộc đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 212 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, hầu hết những lỗi vi phạm vẫn là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngoài xử phạt, lực lượng chức năng đã tạm giữ 53 xe mô tô, 159 giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe; tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 1 trường hợp.

PHƯỚC AN