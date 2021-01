Chuyển trạng thái cao nhất giữ vững an ninh, trật tự

Trong các ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán cận kề, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Những ngày gần đây, lực lượng Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh và CSGT công an các địa phương đã chuyển trạng thái cao nhất triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý tình huống. Nhiều tổ, chốt tuần tra, kiểm soát được tăng cường trên cả đường bộ, đường thủy. Trong đó tập trung chủ yếu là ở một số tuyến trọng điểm thường xảy ra ùn tắc, TNGT như: QL 51, 55, 56, đường thủy nội địa, nội thị trên địa bàn TX.Phú Mỹ, TP.Vũng Tàu.

Có dịp đi cùng lực lượng CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với lực lượng CSCĐ-Công an tỉnh kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, TTATGT tại đường 2/9 trong mấy ngày qua, PV ghi nhận, lực lượng chức năng ngoài việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm còn tuyên truyền người dân tuân thủ Luật giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, lực lượng CSGT không sử dụng phễu kiểm tra cồn mà chỉ sử dụng ống thổi dùng 1 lần. Ống thổi được trao cho tài xế tự tay xé niêm phong. Máy kiểm tra nồng độ cồn được khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Phó Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm TTATGT, lực lượng đã ứng trực 100% quân số, tuần tra kiểm soát 24/24 giờ tại các tuyến đường trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn các hành vi tụ đập đua xe, gây mất ATGT.

Theo Trung tá Huỳnh Văn Trung, Đội trưởng Đội tổng hợp-Công an huyện Long Điền, với phương châm “bảo đảm an toàn tuyệt đối ngay từ cơ sở”, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn bám sát, nắm chắc tình hình của những đối tượng chính trị, người có tiền án, tiền sự. Các đội nghiệp vụ công an địa phương còn tăng cường tuần tra tại khu vực trọng điểm trên địa bàn được phân công, phối hợp các ngành, đoàn thể trực tiếp vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống trính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh, các mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, nổi cộm về ANTT ngay tại cơ sở.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và người dân vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương ứng trực 100% quân số, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ phức tạp về ANTT. Chủ động tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, chủ động tấn công trấn áp nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong, sau Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu; Phối hợp Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở lưu trú, không để tội phạm lợi dụng ẩn náu gây án; Triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ; Tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn một số khu vực trọng điểm của tỉnh. “Công an tỉnh yêu cầu toàn thể lực lượng công an cố gắng, nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra nhằm góp phần bảo vệ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước, lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN