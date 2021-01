Nhiều mô hình hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn TP. Bà Rịa ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay được áp dụng đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đem lại sự bình yên cho người dân.

Công an phường Phước Trung trao đổi thông tin ANTT với tổ xe ôm tự quản.

GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN TỪ CƠ SỞ

Phường Long Toàn, TP. Bà Rịa có 38 tổ an ninh tự quản. Thời gian qua, bên cạnh việc nắm tình hình ở khu dân cư, các tổ an ninh tự quản đã phân công thành viên thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn vào buổi tối để nắm tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT.

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Toàn cho biết, các tổ an ninh tự quản là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an phường. Do vậy, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được tổ phát hiện và giải quyết kịp thời nên không xảy ra những vụ việc nghiêm trọng. “Nhờ kịp thời nắm bắt, phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ khi mới phát sinh vụ việc, nên năm 2020, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với năm 2019”, Trung tá Hà Anh Đức dẫn chứng.

Tương tự, phường Phước Trung có 1.802 hộ với 7.995 nhân khẩu. Trước đây, địa bàn phường khá phức tạp về ANTT vì tập trung đông hộ kinh doanh, buôn bán và nhà nghỉ, khách sạn... Trước tình hình đó, từ năm 2015, chính quyền địa phương và công an phường đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ANTT tại địa phương. Đến nay, phường Phước Trung đã xây dựng được 8 mô hình bảo đảm ANTT như: tổ xe ôm, bốc xếp tự quản về ANTT; camera an ninh; chương trình đổi vũ khí lấy quà; chung tay phòng chống ma túy… Trong năm 2020, thông qua các mô hình, người dân đã cung cấp cho công an 12 tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra khám phá 12 vụ, bắt và xử lý 15 đối tượng, cung cấp 20 tin vi phạm hành chính…

Mới đây, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24/11, chị Lê Thị Lệ, nhân viên giao dịch Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Bà Rịa (KP2, phường Phước Trung) tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền qua một tài khoản khác của khách hàng H.T.C., trú tại huyện Châu Đức. Nhận thấy khách hàng có những biểu hiện bất thường giống nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại, chị Lệ đã giải thích, vận động chị C. ngừng giao dịch, đồng thời báo Công an phường Phước Trung. Ít phút sau, Công an phường Phước Trung và Công an TP. Bà Rịa có mặt tại ngân hàng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã chứng minh cho chị C. biết bản thân đang bị các đối tượng lừa đảo qua mạng dụ dỗ chuyển tiền. Do đó, chị C. đã ngưng chuyển số tiền 110 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

GÓP PHẦN BẢO ĐẢM ANTT

Trung tá Bùi Tiên Phong, Trưởng Công an phường Phước Trung cho biết, thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều quần chúng đã tích cực, phối hợp với lực lượng công an bắt giữ các đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm ANTT địa phương. “Từ các mô hình bảo đảm ANTT, thời gian qua, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an phường nhiều tin báo, tố giác tội phạm; giúp cơ quan công an điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, quản lý, giáo dục cảm hóa tái hòa nhập cộng đồng đối tượng vi phạm pháp luật”, Trung tá Bùi Tiên Phong nói.

TP. Bà Rịa có hơn 20 mô hình về bảo đảm ANTT hiệu quả. Trong đó, các mô hình như: “Tổ xe ôm tự quản”; “Nhà trọ văn minh, an toàn”; “Phòng, chống tệ nạn xã hội”; “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”; “Camera an ninh”; “Tiếng kẻng an ninh”... có sự tham gia của người dân cùng với lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Năm 2020, từ các mô hình này, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 149 tin liên quan đến ANTT, góp phần làm rõ 55 vụ, với 103 đối tượng; phối hợp giải quyết 25 vụ mâu thuẫn tại cơ sở; vận động người dân giao nộp 1 súng ngắn K54, 3 đầu đạn, 17 đao tự chế, 108 viên đạn, 310 vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phong, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an TP. Bà Rịa cho biết, trong thời gian qua, Công an TP. Bà Rịa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác bảo vệ ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại các địa bàn dân cư. Lực lượng công an các phường, xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác bảo đảm ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. “Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Nhờ đó, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân thường xuyên được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến bảo đảm ANTT được phát huy hiệu quả”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phong khẳng định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN