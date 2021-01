AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/1, Công an TP. Bà Rịa cho biết đã bắt quả tang đối tượng Phan Thanh Hải (36 tuổi, trú tại xã An Ngãi, huyện Long Điền) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại 1 quán cà phê thuộc phường Long Toàn, TP.Bà Rịa. Công an TP.Bà Rịa tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. (Ngô Huy)

Bắt giữ đối tượng cướp tài sản

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chuyên (31 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là đối tượng liên quan trong vụ án cướp tài sản tại thị xã Hương Thủy và đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng này cho Công an thị xã Hương Thủy để xử lý theo quy định. (Huy Ngô)

Thông báo tìm chủ sở hữu tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền thông báo tìm chủ sở hữu xe môtô biển số 72E1-248.45, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirus, màu đen - trắng, số máy 5C6H-029877, số khung 5C6HOEY030050 đã qua sử dụng. Đây là tang vật trong vụ án trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 16/12/2020, tại khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để phục vụ công tác điều tra xử lý, Công an huyện Long Điền đề nghị ai là chủ sở hữu tài sản nói trên liên hệ Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Long Điền qua SĐT: 02543.653100 hoặc 0919812255 để phối hợp giải quyết. Nếu quá 1 tháng mà không ai đến giải quyết, Công an huyện Long Điền sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. (Kim Anh)