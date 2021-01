TIN AN NINH – TRẬT TỰ 15/1/2021

Chứa mại dâm

Ngày 15/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ “Chứa mại dâm” xảy ra tại cơ sở massage C. N (đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu). Trước đó, chiều tối ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu đã kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Khả Hân (22 tuổi, HKTT huyện Vĩnh Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cho 3 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở này. Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Hân để tiếp tục điều tra, xử lý. (Linh Diệu )

Trộm cắp tài sản

Ngày 15/1, Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tân Hòa. Khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 12/1 đối tượng Huỳnh Tấn Duy (16 tuổi) và Lê Văn Vũ (17 tuổi, cùng trú tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Hồng (ấp Phú Mỹ, xã Tân Hòa) lấy trộm một cây hoa sứ đem về nhà Duy cất giấu, sau đó hai đối tượng này tiếp tục đột nhập vào tiệm sửa chữa đồ điện của anh Võ Ngọc Sang (thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa) lấy trộm một loa kéo hiệu Asanzo, 1 máy bắt vít hiệu Masita và 670.000 đồng. Đến 11 giờ cùng ngày, Duy và Vũ mang máy bắt vít đi bán với giá 150 ngàn đồng. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an TX. Phú Mỹ đã cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng, chờ giám định tài sản để xử lý theo đúng quy định. (Hoàng Diệu)

Tai nạn giao thông nghiêm trọng

Vào hồi 19 giờ 30 phút, ngày 14/1, tại địa bàn thuộc ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc xảy ra vụ TNGT khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên ông C.V.T (40 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) điều khiển mô tô biển số 72G-023.17 chở theo chị N.T.T (28 tuổi, quê Quảng Bình) lưu thông trên Tỉnh lộ 329, khi đến địa điểm trên, do không làm chủ tốc độ đã va vào cột biển báo chỉ đường. Hậu quả, chị T. tử vong trên đường đi cấp cứu, anh T. bị thương nặng. (Diệu Hoàng)