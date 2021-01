AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 12/1/2021

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 12/1, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Qua xác minh được biết, xe mô tô biển số 76C1-381.24, trên xe có 2 người gồm Phạm Hồ Q.V. (SN 1998, quê tỉnh Quảng Ngãi) và H.V.T. (SN 1994, quê TP.Hồ Chí Minh), chưa xác định người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước nhà số 977, Bình Giã thì tự tông vào gốc cây trên vỉa hè. Hậu quả, T. tử vong, V. bị thương. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Tam Phước, huyện Long Điền bắt quả tang Nguyễn Viết Hoàng (SN 2002, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma tuý tổng hợp dạng đá tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước. (Nguyễn Văn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 12/1, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Nhớ (SN 1987, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Nhớ gây án trên địa bàn TX.Phú Mỹ rồi bỏ trốn, nên ngày 18/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định truy nã. Sau đó, Nhớ đã đến Công an TX.Phú Mỹ đầu thú. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/1, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Bá Tín (SN 1989, quê tỉnh Thái Bình) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo trình bày của bị hại, tại quán bún bò của chị Ngô Thị Hằng (SN 1984, ở 301, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) do có mâu thuẫn cá nhân, nên Tín đã dùng dao cắt thịt đâm vào cổ tay trái và vai chị Hằng gây thương tích. (Trí Nhân)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/1, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ tiếp tục xác minh, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an huyện Xuyên Mộc bàn giao xảy ra từ ngày 22/5, đến tháng 9/2020. Theo trình bày ban đầu của bị hại, bà Phạm Thị Hồng Hương (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) góp tiền cùng bà Bùi Thị L. (SN 1969, huyện Xuyên Mộc) với mục đích mua bán đất. Sau đó, bà L. đã lấy tiền của bà Hương để trả nợ cho người khác. (Nguyễn Anh)