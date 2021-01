AN NINH - TRẬT TỰ

Vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT và kế hoạch của Công an TP. Vũng Tàu, Đội Cảnh sát Kinh tế (CSKT) đã xây dựng kế hoạch để vận động Lê Văn Thắng (37 tuổi, HKTT tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu), là đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP. Vũng Tàu về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đang lẩn trốn ra đầu thú trước pháp luật.

Vào tháng 8/2019, Lê Văn Thắng thuê xe ô tô hiệu Toyota của ông Đặng Văn C. (ngụ tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) để làm phương tiện hành nghề chụp hình đám cưới. Trong khoảng thời gian 5 tháng đầu, Thắng trả tiền thuê xe đầy đủ cho ông C. tuy nhiên đến tháng 3/2020 thì Thắng không trả nữa. Liên hệ nhiều lần với Thắng không được, ông C. tìm đến gặp gia đình Thắng, mới biết Thắng bỏ đi đâu không rõ từ cuối năm 2019. Đồng thời vợ của Thắng đưa cho ông C. một bản hợp đồng cầm đồ giữa Lê Văn Thắng và tiệm cầm đồ Xuân Thủy (từ ngày 24/11 đến ngày 24/12/2019) với số tiền 170 triệu đồng từ tài sản thế chấp là chiếc xe ô tô của ông C. Theo trình bày của chủ tiệm cầm đồ, ngày 24/11/2019 Thắng thế chấp xe ô tô để vay của tiệm 170 triệu đồng trong thời gian 1 tháng với lãi suất 3,5%/tháng, nhưng đến hẹn không thấy Thắng thanh toán, nên chủ tiệm đã gọi điện thoại cho Thắng và được Thắng hứa vài hôm nữa sẽ đến trả, tuy nhiên sau đó Thắng đã chủ động cắt liên lạc với chủ tiệm cầm đồ. Khi thực hiện giao dịch cầm đồ, Lê Văn Thắng giao cho chủ tiệm toàn bộ giấy tờ xe ô tô và giấy “ủy quyền mua bán xe”, có công chứng giữa chủ sở hữu xe là ông C. và Lê Văn Thắng, nên chủ tiệm không nghi ngờ gì. Tuy nhiên qua kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, đã xác định giấy ủy quyền này là giả. Do đó ngày 12/8/2020, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Thắng.

Sau nhiều lần gặp gỡ, tác động đến người thân trong gia đình Lê Văn Thắng của Đội CSKT Công an TP. Vũng Tàu và được sự vận động tích cực từ phía gia đình, vào lúc 11 giờ ngày 12/1/2021, Lê Văn Thắng đã đến Đội CSKT Công an TP. Vũng Tàu đầu thú để được nhận chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật. (An Bình)

Trộm tài sản

Ngày 13/1, Công an TT. Long Hải đang tiếp tục điều tra xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1/1/2021. Quá trình xác minh, công an đã thu giữ được xe mô tô BKS 72G-541.44 của anh Lê Tấn Thương và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Điền (27 tuổi, trú tại TT Long Điền, huyện Long Điền). Hiện Điền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. (Hoàng Diệu)

Đánh bạc

Ngày 13/1, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bài phỏm, tại nhà số 287/10, Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tây 52 lá và số tiền 3,7 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Lý (SN 1965, trú tại 151/5, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) về hành vi đánh bạc. Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an phát hiện trong điện thoại Iphone XS MAX của Lê Thái Bình (con của bà Lý, 32 tuổi, trú tại 132/11, Nguyễn Tri Phương, TP. Vũng Tàu) có lưu hình ảnh khẩu súng, đạn và các nội dung tổng hợp, ghi đề của Bình và mẹ. Khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 41 viên đạn. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định. (Diệu Linh)