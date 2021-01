AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

• Ngày 14/1, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Đồn Biên phòng Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) bắt quả tang Trương Thành Danh (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán cà phê 123 (ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

• Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Công Thiện (SN 1978, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại tầng 27 (chung cư Lapen, phường 9, TP.Vũng Tàu) lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Thiện đang tàng trữ 3 gói nilon hàn kín chứa chất rắn màu trắng đục (đối tượng khai nhận là ma túy đá), 1 gói nilon chứa 1 viên nén màu xanh tròn (đối tượng khai nhận là ma túy dạng thuốc lắc).

• Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt giữ 1 thuyền viên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên khu vực cửa biển Bến Đình (TP. Vũng Tàu). Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 12/1, trên địa bàn phường Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu), Tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bắt quả tang Trần Văn Thông (SN 1997, HKTT: phường 12, TP. Vũng Tàu), tàng trữ khoảng 5g ma túy đá.

Bước đầu, Thông khai nhận, Thông làm việc trên tàu cá số hiệu BĐ 30888 TS; số ma túy đá do Thông mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện là thuyền viên các tàu cá tại khu vực Bến Đình (TP. Vũng Tàu). Khám xét Tàu cá BĐ 30888 TS đang neo đậu trên cửa biển Bến Đình, Tổ công tác tiếp tục thu giữ khoảng 3g ma túy đá. Hiện, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đang tiến hành điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. (Nguyễn Văn, Trí Nhân, Hữu Nội)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 14/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thu Trâm (SN 2000, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Trâm gây án rồi bỏ trốn nên ngày 16/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu phải ra quyết định truy nã. Trâm bị Công an TP.Vũng Tàu phối hợp Công an quận 9, TP.Hồ Chí Minh bắt giữ. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 14/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại tổ 1 (KP.Phước Lộc, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh kiểm tra, bắt quả tang Võ Thị Ngọc Bích (SN 1985, trú tại TX.Phú Mỹ) đang ghi số đề cho Nguyễn Văn Tấn (SN 1979, trú tại TX.Phú Mỹ). Tang vật thu giữ 8,5 triệu đồng. (Sơn Khê)

Hủy hoại tài sản

Ngày 14/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại trước nhà số 89 (Lê Lợi, phường 4, TP.Vũng Tàu) do xảy ra mâu thuẫn trong khi lưu thông tại đường lên núi Viba, nên Trần Đức Đạt (SN 2003) và Lê Châu Long (SN 2003, cùng trú tại TP.Vũng Tàu) đã dùng gậy đánh bóng chày đập gẫy, vỡ kính chiếu hậu bên trái xe ô tô của anh Hà Nhật Trường (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu). (Phước An)

Va chạm với ô tô, 1 người tử vong

Ngày 14/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72C-153.17 do Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 55. Khi đến Km35+500 thuộc ấp 1 (xã Bừng Riềng, huyện Xuyên Mộc) thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72X2-4680 do N.T.T. (SN 1983, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển khiển. Sau đó, T. ngã xuống đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô biển số 60A-541.64 (chưa rõ người điều khiển). Hậu quả. T. tử vong tại chỗ. (Nguyễn Anh)