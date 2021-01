AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 21/1/2021

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng PC04 phối hợp với Công an phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu bắt quả tang Hùng đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại phòng trọ số 3, hẻm 2/5A, đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu. Tang vật thu giữ 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

+ Cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Huỳnh Quốc Toàn (ảnh, SN 1996, trú tại nhà số 05, Lê Hồng Phong, phường 7, TP.Vũng Tàu).

Trước đó, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 20/1, tại khu vực trước cổng nhà số 524, Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Công an phường 5 bắt quả tang Huỳnh Quốc Toàn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 5g, 1 điện thoại di động, 1 xe máy. (Minh Nhân, Lê Nguyễn, H.Hiệp)

Tàng trữ trái phép pháo nổ

Ngày 21/1, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tàng trữ trái phép pháo nổ tại tổ 3, ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ 7 bệ pháo, bên trong mỗi bệ chứa 49 ống hình trụ dài. (Sơn Khê)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/1, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại TT.Long Hải, huyện Long Điền, Phạm Ngọc Khải (SN 2003, quê tỉnh Phú Yên) mượn xe của Bùi Văn Xuyên (SN 1997, quê tỉnh Phú Yên) đi mua đồ. Sau đó, Khải lấy xe của Xuyên cùng với giấy tờ đem bán với số tiền 24 triệu đồng. (Phước An)

Trộm xe máy

Ngày 21/1, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông Võ Văn Kiệt (SN 1969, trú tại TP.Bà Rịa) dựng xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 72D1-016.16 gần nhà tại ấp Tây, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa thì bị kẻ gian lấy trộm. (Nguyễn Văn)