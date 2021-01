AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 7/1/2021

Phá tụ điểm mại dâm

Ngày 7/1, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thu Ba (40 tuổi, HKTT tại phường 8, TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Dung (62 tuổi, HKTT tại Nghệ An), để làm rõ hành vi “Chứa mại dâm” của các đối tượng này.

Trước đó, thực hiện kế hoạch triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, vào khoảng 21 giờ ngày 6/1, Đội CSHS Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Nguyễn An Ninh, tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Nguyễn Hoàng (đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh) do Nguyễn Thị Dung làm quản lý, đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ số 103 và 202.

Nhanh chóng khai thác các đối tượng liên quan, Đội CSHS Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục tiến hành kiểm tra quán cà phê Hoa Mai, nơi các đối tượng bán dâm gặp gỡ, thỏa thuận việc mua bán dâm với khách và mời 6 đương sự có mặt tại quán đến cơ quan Công an làm việc, gồm chủ quán là Trần Thu Ba và 5 tiếp viên nữ.

Qua quá trình điều tra, xác định Trần Thu Ba có nhận tuyển 7 nữ tiếp viên đến làm việc tại quán cà phê Hoa Mai. Khi có khách đến uống nước, các nữ tiếp viên này sẽ mang nước uống cho khách, đồng thời “mời chào” khách mua dâm. Nếu khách nào có nhu cầu, sẽ trực tiếp thỏa thuận giá cả với Trần Thu Ba, sau đó chọn nữ tiếp viên rồi cùng nhau đi đến nhà nghỉ Nguyễn Hoàng để thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau mỗi lần bán dâm, các nữ tiếp viên phải trả cho Trần Thu Ba số tiền 100.000 đồng/khách. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Vũng Tàu điều tra, làm rõ. (An Bình)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP.Xóm Rẫy, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc, bắt quả tang Tống Thị Thạch Thảo (SN 1988, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ 2 gói nhỏ Heroin (Thảo khai nhận). Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Xuyên Mộc bắt giữ thêm Dương Cẩm Tú (SN 1986, trú tại huyện Đất Đỏ) và Phạm Văn Vũ (SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 11 gói nhỏ Heroin tại chỗ ở của Tú. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 7/1, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Huỳnh Văn Kịa (SN 1967, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại KP.Thanh Bình, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Kịa đã đánh Huỳnh Văn Hùng (SN 1977, trú tại huyện Đất Đỏ) gây thương tích. (Phước An)

Trộm xe máy

Ngày 7/1, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Linh (SN 1998, quê tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Linh đến công trường xây dựng thuộc KCN Cái Mép, TX.Phú Mỹ trộm xe mô tô biển số 72K1-588.19 của anh Bùi Tuấn Việt (SN 1991, trú tại huyện Long Điền) dựng trong bãi xe thì bị người dân phát hiện, tri hô phối hợp lực lượng công an đồn KCN bắt giữ cùng tang vật. (Trí Nhân)