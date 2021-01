AN NINH - TRẬT TỰ 11/1/2021

Bắt một số vụ đánh bạc

Ngày 11/1, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đơn vị đã phối hợp các lực lượng ở địa phương bắt 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, tại bãi đất trống thuộc ấp Thanh An, xã Láng Dài và mời 4 đối tượng về làm việc. Tang vật thu giữ gồm 8 xe mô tô, 1 xe ô tô, 3 ĐTDĐ và một số dụng cụ liên quan đến hoạt động đá gà. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

* Cùng ngày, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TT. Long Hải, huyện Long Điền đã bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Cao Thanh Chương, Đặng Ngọc Thái, Bùi Văn Điều, Trần Văn Lâm, Bùi Văn Sơn, Bùi Văn Quý đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào ăn tiền tại một phòng trọ thuộc KP. Hải Tân. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tây và trên 30 triệu đồng tiền mặt. (Diệu Linh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/1, Công an TT. Đất Đỏ cho biết đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Hoàng Nguyên (22 tuổi, trú tại TT. Long Hải, huyện Long Điền) tàng trữ 1 gói nylon, bên trong có chứa chất tinh thể không màu, trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá), tạm giữ 1 xe mô tô. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. (Linh Diệu)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/1, Công an phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ đã bàn giao hồ sơ 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông N.T.T (trú tại phường Phước Hòa) mua 2 tờ vé số, mang đến chợ Phước Hòa nhờ Trương Anh Quy (30 tuổi, HKTT tại tỉnh Phú Yên) để dò. Sau đó, Quy báo vé của ông trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000 đồng/tờ và đưa cho ông T số tiền 12.000.000 đồng. Khoảng 1 tuần sau, ông T được đại lý thông báo ông trúng 1 giải khuyến khích và 1 giải đặc biệt (trị giá 2 tỷ đồng). Ông T đã tìm Quy nhưng không gặp, nên đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Hiện Quy đã trốn khỏi nơi cư trú. (Hoàng Diệu)

Buôn bán hàng cấm

Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, ngày 11/1, đơn vị đang củng cố hồ sơ vụ án buôn bán hàng cấm và tạm giữ đối tượng Lê Văn Tình (21 tuổi, trú tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Trước đó, cơ quan công an đã bắt quả tang Tình đang vận chuyển 2 túi pháo nổ (loại pháo bánh) và 34 viên pháo nổ đi bán tại huyện Xuyên Mộc. Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định. (Diệu Thúy)