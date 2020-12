Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại cảng Sao Mai

Ngày 17/12, BCĐ cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh phối hợp Công ty CP Cảng dịch vụ Sao Mai (phường 5, TP. Vũng Tàu) tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự và PCCC tại cảng.

Tình huống của buổi diễn tập được đưa ra là: 15 giờ ngày 17/12/2020, có 2 đối tượng đột nhập vào khu vực nhà điều hành Công ty CP Cảng dịch vụ Sao Mai (trụ sở tại 115B Trần Phú, phường 5) để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã tháo chạy theo hướng cầu thang phía sau ra lối cửa phụ. Đến chân cầu thang, do bị truy đuổi nên những người này chống trả quyết liệt. Trong quá trình giằng co, những người này đã làm phát sinh lửa gây cháy. Sau đó, các đối tượng bị khống chế, bắt giữ. Đồng thời khi phát hiện đám cháy, lực lượng tự quản tại chỗ cảng đã thông báo cho lực lượng PCCC, Công an phường 5, Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy và Đồn biên phòng Bến Đá tiếp ứng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 điều 1 xe chữa cháy triển khai đội hình phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy. Ảnh: N.A

Buổi diễn tập đã giúp các bộ phận, thành viên tổ tự quản CP Cảng dịch vụ Sao Mai nắm bắt quy trình giải quyết sự cố, cách thức phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xử lý sự cố.

TRÍ NHÂN