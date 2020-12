AN NINH - TRẬT TỰ

Giao cấu với trẻ em

Ngày 17/12, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại một nhà nghỉ thuộc KP2 (phường Phước Trung, TP. Bà Rịa), Lê Mạnh Khương (SN 2000, quê tỉnh Trà Vinh) đã có hành vi quan hệ tình dục với N.T.Y.N. (SN 2005, quê tỉnh Bạc Liêu). (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Thắng (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), lực lượng Công an xã Phước Tỉnh bắt quả tang Sơn đang tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/12, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP1, phường Hắc Dịch (TX. Phú Mỹ). Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Trần Thế Hùng (SN 1995, trú TX. Phú Mỹ) đã đuổi theo và dùng súng bắn Lê Minh Quân (SN 1999, trú tại TX. Phú Mỹ) gây thương tích ở phần xương sườn trái. Quân dùng cây ba chĩa bằng sắt tấn công lại khiến Hùng bị thương ở tay trái và vùng chân. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 17/12, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Thanh Tâm (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm tài sản. Theo trình bày của bị hại, anh Lê Hoàng Dũng (SN 1976), dựng xe máy biển số 72N3-2134 trước nhà trong hẻm 52, Nguyễn An Ninh (phường 7), TP. Vũng Tàu thì bị Tâm lấy trộm. (Phước An)