AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 15/12/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/12, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (SN 1981, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại hẻm 442 Bình Giã, TP.Vũng Tàu lực lượng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 bắt quả tang Hạnh đang tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ ma túy đá. (Trí Nhân)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/12, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển xe mô tô Honda Air Blade biển số 37K2-517.55 chở Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, quê tỉnh Phú Thọ) đến Công ty Lock&Lock, tại KCN Mỹ Xuân A2, TX. Phú Mỹ làm việc. Khi đến nơi, Tuấn Anh hỏi mượn xe của chị Hiền để đi gửi đồ. Sau đó, chị Hiền nhờ Tuấn Anh về phòng trọ lấy giúp 1 ĐTDĐ hiệu Oppo F11. Sau khi lấy xe và ĐTDĐ của chị Hiền, Tuấn Anh đã bỏ trốn, không liên lạc được. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 15/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Mai Văn Dũng (SN 1972, trú tại huyện Châu Đức) đã dùng dao rựa chém anh Phan Văn Thanh (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) gây thương tích. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 15/12, Công an huyện Đất Đỏ, lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Trọng Khánh (SN 1997) trộm 1 thang xếp nhôm hiệu Jumbo trị giá 3 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Trộm máy tính ra đầu thú

Ngày 15/12, Công an huyện Xuyên Mộc đã bàn giao Trần Thiện Tâm (SN 1993, trú tại huyện Xuyên Mộc) cho Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Tâm đã trộm 1 laptop hiệu HP rồi bỏ trốn. Sau đó, Tâm đã đến Công an huyện Xuyên Mộc đầu thú cùng tang vật. (Sơn Khê)