AN NINH - TRẬT TỰ 16/12/2020

Tai nạn giao thông, 1 người chết

Ngày 16/12, Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại Km 54 +100, QL51, thuộc thôn Phước Tân, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ. Xe đầu kéo biển số 51D-129.57 do Võ Văn Giang (quê tỉnh Bình Định) điều khiển khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 74B-174.43 do anh C.H.T. (SN 1995, quê Đồng Nai) điều khiển phía sau chở theo một người (chưa xác định rõ danh tính). Hậu quả, anh T. tử vong tại hiện trường, người ngồi phía sau bị thương. (Nguyễn Văn)

* Cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP. Vũng Tàu. Xe ô tô BKS: 72A-16.071 do Lê Anh Tuấn (trú tại phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) điều khiển lưu thông hướng từ Ẹo Ông Từ đi cầu Cỏ May, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 72H6-9168 do Lê Bá Ánh (trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) điều khiển phía sau chở theo Vũ Thị Liêm (trú cùng địa chỉ) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến 2 người ngồi trên xe mô tô bị thương. (Kim Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Bùi Cẩm Phương (37 tuổi, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) có hành vi tàng trữ trái phép 14 gói ma túy đá tại khu vực xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Huy Na)

* Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Đỗ Hoàng Việt (SN 1995, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tại khu vực chợ Phước Hải, thuộc KP. Hải Tân, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Việt đang tàng trữ trái phép 0,2049 gam ma túy tổng hợp. (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại

Ngày 16/12, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Phụng (50 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, phường 4, TP. Vũng Tàu, Phụng đã trộm 2 điện thoại di động của ông Nguyễn Đức Tiến (trú tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu), sau đó bị người dân phát hiện, bắt giao công an xử lý. (Ngô Huy)

Truy tìm đối tượng

Trong quá trình điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 7/2020, trên địa bàn, Công an TP. Vũng Tàu xác định đối tượng liên quan đến vụ án có đặc điểm sau: Nguyễn Bá Thành (SN 12/1/1988, quê quán tỉnh Đồng Nai, hộ chiếu số 272605111, cấp ngày 24/8/2017); nốt ruồi C2.3cm trên sau đuôi lông mày trái. Ai biết đối tượng có đặc điểm trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (số 1 đường 3/2, phường 8, gặp ĐTV Đỗ Ngọc Khánh, SĐT 0966.556.559) để trình báo.