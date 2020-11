Tàng trữ trái phép chất ma tuý, lãnh 12 tháng tù

Ngày 24/11, TAND huyện Châu Đức đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Quốc Huy (SN 1984, TT.Ngãi Giao) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Trương Quốc Huy tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3/7/2020, tại nhà bà Lê Thị Hiệp (KP 4, TT.Ngãi Giao) Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an TT.Ngãi Giao kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Trương Quốc Huy (tên gọi khác là Phết) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 1 bịch nilon màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa 0,5018 gram ma túy, loại Methamphetamine.

Tại tòa, Huy khai nhận ngày 2/7/2020, tại vòng xoay Ngãi Giao (TT.Ngãi Giao), Huy đã mua số lượng ma túy nêu trên từ một người tên Sói (không rõ lai lịch) với giá 500.000 đồng và mang về nhà mẹ ruột để sử dụng.

Trước đây, năm 2017 Huy đã từng bị TAND huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm tài sản.

Xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trương Quốc Huy 12 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tin, ảnh: NGỌC GIANG