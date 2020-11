AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT 1 người tử vong

Ngày 24/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 23/11, xe ô tô biển số 72C-103.35 do anh Đặng Công Bắc (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 44A theo hướng từ TT.Phước Hải đến TT.Long Hải (huyện Long Điền). Khi đến đoạn đường thuộc tổ 21 (KP.Hải Tân, TT.Long Hải, huyện Long Điền) thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72H1-246.78 do cháu N.K.T. (SN 2005, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, cháu T. tử vong tại hiện trường. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/11, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Lê Thanh Tâm (SN 1990, quê Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại huyện Đất Đỏ, Tâm bị lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 1,2662g ma túy đá. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ). Qua xác minh được biết, tại địa điểm trên, Lê Thanh Tú (SN 1991, trú tại TX. Phú Mỹ) có biểu hiện ngáo đá (đã sử dụng ma túy), nên đã dùng 1 con dao rựa chém vào tay bà Nhật Xuân Hương (SN 1968, trú tại TX. Phú Mỹ, là mẹ kế của Tú) gây thương tích. (Phước An)

Cướp giật tài sản

Ngày 24/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường Trần Phú (phường 5, TP.Vũng Tàu) khi ông Nguyễn Văn Rung (SN 1968, trú tại TP.Vũng Tàu) đang điều khiển xe mô tô trên đường thì bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô (chưa rõ biển số) áp sát giật dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi tẩu thoát. (Lê Nguyễn)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 24/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiến hành điều tra, xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Bùi Văn Đang (SN 1925, ở thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ). Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Đang trộm nhiều tài sản có giá trị hơn 600 triệu đồng. (Trí Nhân)

Bị lừa qua điện thoại

Ngày 24/11, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh lập hồ sơ điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại xảy ra trên địa bàn phường Phước Hiệp (TP.Bà Rịa). Trước đó, bà Nguyễn Thị L.H. (SN 1959, trú tại TP. Bà Rịa) bị một đối tượng dùng số điện thoại +881692196422 giả danh cơ quan công an thông báo bà H. có liên quan đến đường dây ma túy. Do lo sợ nên bà H. đã chuyển số tiền 3 tỷ 865 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng trên. Sau đó, biết bị lừa nên bà H.đã đến cơ quan công an trình báo. (Nguyễn Anh)

Xử lý 50 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Chiều tối 23/11, lực lượng CSGT-Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với CSCĐ-Công an tỉnh ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường 30/4, 2/9 và Đô Lương.

Sau hơn 2 giờ, lực lượng công an đã xử lý 50 trường hợp vi phạm trật tự ATGT như: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chạy ngược chiều… Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 30 xe mô tô, 20 giấy phép lái xe. (Phước An)