Đằng sau mỗi vụ TNGT là nỗi đau

Mỗi ngày trôi qua, lại có những người mãi mãi ra đi hay bị thương tật chỉ vì tai nạn giao thông (TNGT). TNGT thực sự là nỗi ám ảnh thường trực đối với mọi người, mọi nhà.

Đoàn Ban ATGT tỉnh tới thăm một gia đình có người tử vong do TNGT tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa.

Từ năm 2005, Liên Hợp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT. Đây là hoạt động thu hút sự chú ý của cả cộng đồng nhằm tưởng nhớ các nạn nhân TNGT, cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau của những thân nhân người bị nạn và là lời cảnh tỉnh thiết thực cho những người tham gia giao thông.

Theo cơ quan chuyên môn, thời gian gần đây, số nạn nhân tử vong do TNGT đa phần là nam giới, là lao động chính, trụ cột của nhiều gia đình. Cuộc mưu sinh vốn dĩ đã gian nan, giờ đây càng thêm phần khốn khó đè lên đôi vai người phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thu Vân là một trong những hoàn cảnh đáng thương như vậy. Chồng chị là anh T.V.P (SN 1984) tử vong do TNGT. Căn nhà nhỏ của gia đình chị Vân nằm trong hẻm nhỏ thuộc KP. Long Phượng (TT.Long Điền, huyện Long Điền) giờ đã vắng tiếng người chồng, trở nên lạnh lẽo. Chị Vân bùi ngùi kể: “Bữa đó (11/10) anh ấy đi làm về rồi ghé vô quán ăn chè. Ở quán, anh có gọi điện về hỏi mẹ con có ăn chè không để ba mua. Sau khi mua mấy bịch chè treo lên vừa đi được một đoạn thì bị người ta đụng. Tôi nghe người dân ở gần đó kể người điều khiển xe máy vừa chạy vừa nghe điện thoại không để ý nên đụng anh ấy. Anh là lao động chính trong gia đình. Giờ anh mất rồi, mẹ con vất vả đủ bề nhưng chỉ thương anh ra đi quá đột ngột, không làm sao mà quen với sự vắng bóng của anh cho được…”.

Vì quá nhớ chồng nên chị Vân được người thân chở đến hiện trường tại TP. Bà Rịa nơi xảy ra sự việc. Nhìn những vệt sơn trắng nghuệch ngoạc giữa nền đường, chị thầm trách chỉ vì sự bất cẩn, một phút sai lầm của người cầm lái đã chôn vùi cả tương lai của người khác. Sau vụ tai nạn, phía gia đình người gây tai nạn cũng đã thăm hỏi, bồi thường phần nào về mặt vật chất. Tuy nhiên, với người vợ, và các con của anh T.V.P không số tiền nào có thể bù đắp được sự mất mát, tổn thất về tinh thần khi đột ngột mất chồng.

Ngồi bần thần trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị Ích (mẹ anh P.) ngậm ngùi: “Nó chăm con lắm. Từ việc lấy ráy tai, tắm, chải đầu, chà dép cho con nó đều làm hết. Xóm này ai cũng khen vợ chồng hạnh phúc. Mỗi tối gia đình con cái, bà cháu sum vầy bên mâm cơm tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Giờ nó không còn, mỗi bữa ăn mọi người cảm thấy thiếu, nuốt miếng cơm mà thấy nghẹn lòng”.

Có thể nói, TNGT luôn rình rập tất cả mọi người, ai cũng có thể là nạn nhân. Đó không chỉ là mất mát, là thiệt hại của riêng một gia đình, đó còn là mất mát, là thiệt hại của cả xã hội.

Sẽ không bao giờ, em T.B.T. (SN 2009, trú tại TX.Phú Mỹ) được đến lớp học tình thương như mọi ngày cùng chúng bạn. Gia đình khó khăn, đông chị em, T. phải cùng ba mẹ và chị đi bán vé số khi tan học. Và buổi trưa định mệnh ngày 14/8/2020, khi đang đứng trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, em T. đã bị 1 chiếc xe tải mất lái đè lên người. Sau 1 tuần chữa trị, do vết thương quá nặng em T. đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 483 vụ TNGT, làm chết 181 người, làm bị thương 419 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ giảm 18 vụ, số người chết giảm 32 người, nhưng số người bị thương tăng 21 người.

Trung úy Lê Quốc Nam, đội CSGT và Trật tự-Công an TX.Phú Mỹ cho biết, thời gian qua, trên địa bàn TX.Phú Mỹ xảy ra một số vụ TNGT mà nạn nhân là các em HS đang tuổi ăn, tuổi học. Do đó, để giảm thiểu tình trạng TNGT liên quan đến trẻ em, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với các trường học, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền ATGT trong học đường. “TNGT là nỗi đau không chỉ riêng ai, nên giảm thiểu TNGT cần sự chung tay của cả xã hội”, Trung úy Nam chia sẻ.

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, hàng năm, dịp này, nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT”, Ban ATGT tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình có người bị TNGT. Những vụ TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa đi trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè, người bị nạn. Vì vậy, mỗi người phải luôn có ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông; đồng thời, tích cực tuyên truyền cho những người thân có ý thức và tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

“Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành cần quan tâm, hỗ trợ nạn nhân, những gia đình của các nạn nhân bị mất vì TNGT có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt lên nỗi đau để ổn định cuộc sống tốt hơn”, ông Trần Thượng Chí đề nghị.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ