AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 23/11/2020

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/11, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Vũ Linh (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại phường 11, TP. Vũng Tàu, anh Trương Việt Hùng (SN 1981, quê tỉnh Bạc Liêu) đang ngồi nhậu thì bị Linh cùng 3 đối tượng khác (không rõ lai lịch) kéo đến gây sự rồi dùng hung khí đánh nạn nhân gây thương tích. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 22/11, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Văn Hoài (SN 1997, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, tại khu 5 tầng, phường 7, TP. Vũng Tàu đối tượng Hoài đã trộm 1 xe mô tô hiệu Honda Vision biển số 72G1-055.37 của chị Trần Thị Thanh Vân (SN 1986, trú tại TP.Vũng Tàu) rồi sau đó đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. (Nguyễn Văn)

 Cùng ngày, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, đối tượng Đồng Văn Thương (SN 1968, trú tại huyện Long Điền) trộm 1 ĐTDĐ Samsung A51 của chị Hồ Thanh Chân (SN 1994, trú tại TP. Bà Rịa) để trong cốp xe mô tô biển số 72D-402.44 đang dựng trên vỉa hè. Sau đó, Thương bị người dân phát hiện phối hợp với lực lượng Công an phường Long Tâm bắt giữ cùng tang vật. (Phước An)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/11, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức chị Phạm Tố Trinh (SN 1993, trú tại huyện Xuyên Mộc) bị đối tượng Trần Minh Nhựt (SN 1993, trú tại TP. Vũng Tàu) chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Vario biển số 72G1-547.12. (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 22/11, Công an huyện Châu Đức u với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, tại TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức, đối tượng Lê H. (SN 1997, trú tại huyện Châu Đức) đã có hành vi dụ dỗ và quan hệ tình dục với cháu N.M.H.T. (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc). (Sơn Khê)

Tìm người điều khiển xe mô tô liên quan đến vụ TNGT

Đội CSGT và Trật tự-Công an TP. Vũng Tàu đang điều tra vụ TNGT xảy ra ngày 18/11, tại khu vực trước nhà số 37 đường Lê Lợi, phường 4, TP. Vũng Tàu giữa xe mô tô biển số 72A-38697 và xe mô tô biển số 59S1-73052. Vậy ai là người điều khiển xe mô tô biển số 59S1-73052 liên quan đến vụ TNGT nói trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (số 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 02543.856.772 hoặc cán bộ thụ lý Nguyễn Văn Chung, SĐT 0907.467.208) để hướng dẫn giải quyết.