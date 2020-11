AN NINH - TRẬT TỰ

Chém người vì mâu thuẫn cá nhân

Ngày 4/11, Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long (SN 1968, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi giết người. Trước đó, tại TT. Phước Hải (huyện Đất Đỏ) do có mâu thuẫn cá nhân nên Long đã dùng dao chém vào đầu ông Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1965, trú tại huyện Châu Đức) gây thương tích 75%. (Ngô Huy)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 4/11, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại xã Kim Long (huyện Châu Đức) Lê Duy Thanh (SN 2000, trú tại huyện Châu Đức) đã cưỡng đoạt của Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1989, quê Đồng Nai) 5 triệu đồng. (Huy Na)

Tìm chủ sở hữu

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Lã Thái Thiện (SN 1987, quê Ninh Bình) thực hiện. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi C.0,5 trước đầu mắt phải, số CCCD 077087000499, do Cục Cảnh sát ĐK, QL cư trú &DL quốc gia về dân cư, cấp ngày 5/10/2016. Vậy, ai phát hiện đối tượng có thông tin, đặc điểm nhận dạng như trên kịp thời báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (số 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0943.147567, gặp ĐTV Nguyễn Xuân Thủy) để làm việc.