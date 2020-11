Dụ dỗ các cô gái trẻ gửi ảnh khỏa thân rồi tống tiền

Liên lạc qua mạng, dụ dỗ các cô gái tự chụp ảnh, quay video khỏa thân và dùng chính những clip nóng này tống tiền nạn nhân. Chiêu trò lừa đảo này đang xuất hiện nhằm vào những cô gái nhẹ dạ, cả tin. Công an TP. Vũng Tàu đang vào cuộc điều tra.

Các cô gái trẻ cần hết sức thận trọng trước “cơ hội ảo” được đưa đến bởi những người không quen biết (Ảnh minh họa).

Công an TP. Vũng Tàu vừa nhận được đơn tố cáo từ một cô gái trẻ, 18 tuổi tên H, ngụ tại phường 7, TP. Vũng Tàu. Theo trình bày của nạn nhân, vào một ngày đầu tháng 10/2020, cô lên Facebook và thấy tài khoản C.P đăng tin tuyển mẫu ảnh. H nhắn tin liên hệ thì C.P nhắn lại nói H chụp gửi cho C.P khoảng 5 – 10 tấm ảnh thể hiện được đầy đủ khuôn mặt, hình dáng của H để cô ta xem H có “đủ điều kiện” tham gia không. Sau khi nhận được ảnh của H, C.P đề nghị cô cung cấp một số thông tin cá nhân và hỏi cô đã có “kinh nghiệm” gì trong lĩnh vực mẫu ảnh chưa.

Ba ngày sau, H nhận được thông báo từ C.P cho biết cô đã “trúng tuyển” và hướng dẫn H các bước đăng ký tham gia, đồng thời gửi bảng giá 5 loại cho H chọn. Lúc đầu H chọn loại A với số tiền là 500 ngàn đồng, nhưng được C.P khuyên nên chọn loại S với giá 700 ngàn đồng để được chọn show. H đồng ý và chuyển tiền vào tài khoản C.P. Sau khi nhận tiền, C.P gửi cho cô H bảng show cho cô chọn ngày và H chọn khoảng thời gian từ ngày 12- 19/10/2020. Khi H hỏi chụp ảnh phải tạo dáng thế nào thì C.P hẹn đến đêm sẽ gọi lại để “đào tạo” cho H.

Khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, C.P gửi cho H một số tấm ảnh khỏa thân của những cô gái khác và bảo H chụp giống như vậy, đồng thời “bảo đảm” ảnh của H sẽ không bị lộ ra ngoài. Tin lời đối tượng, H tự chụp 5 kiểu ảnh khỏa thân và tự quay clip đi catwalk theo hướng dẫn để gửi cho đối tượng. Tiếp đó, C.P yêu cầu cô H “khám sức khỏe qua mạng” bằng cách gọi video và thực hiện các động tác kích dục. Đến khi cảm thấy việc mình đang thực hiện có gì đó không bình thường, H tắt video và hỏi C.P tại sao phải làm như vậy thì đối tượng yêu cầu H không liên lạc qua Facebook nữa mà chuyển qua nói chuyện bằng zalo.

Đến lúc này thì đối tượng trắng trợn nói với H rằng H đã bị lừa, đồng thời gửi lại cho H xem tất cả ảnh H đã chụp và gửi cho đối tượng. Sau đó C.P yêu cầu H phải gửi vào tài khoản đối tượng số tiền 3,5 triệu đồng, nếu không muốn ảnh “nóng” của mình bị phát tán. Hoảng sợ, H năn nỉ xin đóng 2 triệu đồng vì không có nhiều tiền nhưng không được chấp nhận và gã này cúp máy.

Ít phút sau C.P gọi lại cho H yêu cầu phải gửi 5 triệu đồng và ép H phải chuyển tiền liền trong vòng 3 phút. Quá lo lắng và sợ hãi, H đã nhanh chóng tìm cách chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu. Sau khi nhận được tiền, C.P thông báo trong vòng 15 ngày cô H sẽ “được tự do”, nhưng nếu H có “hành động hay thái độ gì” thì sẽ “không được bảo đảm an toàn”.

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, H đã quyết định đến Công an TP. Vũng Tàu trình báo để xin được giúp đỡ.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, thủ đoạn của các đối tượng là làm quen các cô gái trẻ trên mạng, sau đó dụ dỗ các em tự chụp ảnh khỏa thân để gửi cho đối tượng. Sau khi có được hình ảnh của nạn nhân, chúng sẽ tìm mọi cách ép buộc nạn nhân phải gửi tiền cho chúng, hoặc tiếp tục gửi clip, ảnh theo yêu cầu của chúng. Nếu không thực hiện sẽ bị phát tán clip, ảnh của nạn nhân lên mạng xã hội, khiến nạn nhân vô cùng lo lắng, sợ hãi. Đây là một trong những thủ đoạn mới của bọn tội phạm, nhằm vào những cô gái trẻ, trong đó có những nạn nhân đang ở tuổi học sinh.

Để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc, cơ quan công an khuyến cáo các cô gái trẻ cần thận trọng khi kết bạn, giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội. Đặc biệt là nhanh chóng trình báo cơ quan công an khi phát hiện hiện tượng lừa đảo như sự việc kể trên. Trường hợp bị những đối tượng xấu đe dọa đăng hình ảnh, clip chứa nội dung nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc phát tán ra ngoài cần báo ngay cho cơ quan công an để được giúp đỡ, không nên nghe theo lời đe dọa của kẻ xấu.

Bài, ảnh: AN BÌNH