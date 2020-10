AN NINH - TRẬT TỰ

Cá độ bóng đá

Ngày 26/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Hoàng Lâm Trường (31 tuổi, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) về hành vi đánh bạc. Trước đó, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra một quán cà phê thuộc khu vực thị trấn Long Hải, huyện Long Điền và bắt quả tang Trường đang nhận đặt cược bóng đá cho các con bạc. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 1 tờ phơi ghi kèo cá độ bóng đá, 2 ĐTDĐ, 1 xe mô tô hiệu Vision và 1,8 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận thường nhận cá cược bóng đá thông qua điện thoại với các con bạc. Số tiền cá cược trong một trận bóng dao động từ 7-60 triệu đồng. (Ngô Huy)

Trộm xe máy bị bắt

Ngày 26/10, Công an TP. Vũng Tàu cho biết vừa bắt giữ Ngô Đình Tuấn (39 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Ngô Đình Tuấn đã cùng với 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) trộm 1 xe mô tô hiệu Yamaha Taurus của anh Cao Thanh Tuấn (48 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) để tại khu vực đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, sau đó đem xe đi bán lấy tiền tiêu xài. (Huy Na)

Tai nạn giao thông chết người

Ngày 26/10, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường 2/9, đoạn khu vực phường 8, TP. Vũng Tàu. Xe mô tô BKS: 72C1-24059 do anh Trần Văn Nam (23 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông hướng Vòng xoay Dầu khí về đường Lê Hồng Phong, khi tới khu vực trên thì xảy ra va chạm với bà Nguyễn Thị Đ. (73 tuổi, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu) đang đi bộ qua đường. Vụ va chạm khiến người đi bộ tử vong. (Kim Anh)

Chết trong tư thế treo cổ

Khoảng 5 giờ sáng 26/10, người dân phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trong vườn tiêu gần Nghĩa trang Giáo họ Xuân Phong (ấp Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện Châu Đức). Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Trọng N. (41 tuổi, ngụ thôn 1, xã Bình Trung, huyện Châu Đức).

Người quen nạn nhân cho biết, những ngày qua, nạn nhân có dấu hiệu trầm tư, lo lắng. Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân có viết tâm thư nhắn nhủ lại cho vợ con trên mạng xã hội. (Thái Bình)

Bắt giam quái xế gây TNGT

Ngày 26/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hậu (19 tuổi, quê Châu Phú, An Giang; tạm trú tại phường 12, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận, 1 giờ 30 phút ngày 6/9, Hậu cùng một số đối tượng tụ tập thành đám đông, điều khiển xe mô tô chạy trên QL51 (đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hải) theo hướng từ Bà Rịa đến Phú Mỹ. Khi nghe tin có lực lượng công an tuần tra, Hậu quay xe chạy ngược chiều và đâm vào xe do ông Nguyễn Quốc An (37 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) điều khiển, làm ông An tử vong. (Nguyễn Ngân)